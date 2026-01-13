+Platinmetalle preschen voran+: Edelmetall und PMG-Platzhirsch mit grandiosem Ergebnis und fantastischen Fortschritten!

Anzeige / Werbung

Platinmetalle haben 2025 eine furiose Rallye hingelegt und können auch dieses Jahr ihre unwiderstehliche Dynamik fortsetzen. Das schafft einzigartiges Wachstumspotenzial für den PMG-Top-Performer Sibanye-Stillwater.

im Schatten der historischen Hochs von Gold und Silber legten auch Platin, Palladium und Rhodium im letzten Jahr eine rekordverdächtige Rallye hin. So stieg der Platinpreis 2025 um sage und schreibe über 90%, während die Preise für Palladium und Rhodium um rund 65% respektive rund 80% anzogen1.

Hinzu kommt, dass Berechnungen des World Platinum Investment Councils zufolge das vergangene Jahr das dritte Defizit-Jahr in Folge war, mit einer Platin-Unterversorgung von rund 700.000 Unzen und einem Minenproduktionsminus von 5%. Obwohl die Nachfrage nach Platin etwas sank, blieb sie dennoch und vor allem seitens der Automobil- und Schmuckbranche überdurchschnittlich hoch.

Entsprechend hoch ist das Potenzial für 2026 dafür, dass Platinmetalle ihre Preisrallye weiter fortsetzen werden. Denn allein der Bedarf des chinesischen Marktes nach Platinbarren und -münzen soll Prognosen zufolge in diesem Jahr einen neuen Höchststand erreichen.

China auf dem Weg zum größten Einzelmarkt für die Nachfrage nach Platinbarren und -münzen:

Quelle: World Platinum Investment Council

Nicht zuletzt spricht auch die historisch betrachtete Unterbewertung von Platin gegenüber Gold dafür, dass der Platinpreis noch viel Luft nach oben hat.

Quelle: World Platinum Investment Council

Auch wenn für 2026 insgesamt von einem ausgeglichenerem Markt ausgegangen wird, bleibt der Aufwind für die Platinmetalle erhalten, nicht zuletzt auch, weil sie - wie eben auch Gold und Silber - in Zeiten anhaltender geopolitischer Spannungen als Portfolioabsicherung und gleichzeitig als Industriemetalle für Katalysatoren und Korrosionsschutzanwendungen dienen und in der chemischen und Erdölverarbeitung, der Elektronik sowie in medizinischen Geräten Verwendung finden. Eine nur schwach anziehende Produktion und das begrenzte Recyclingangebot werden sich also schwer tun, mit dieser Nachfrage schrittzuhalten.

Umso stärker rücken PMG-Produktionsprofis wie Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) in den Fokus der Investoren. Denn der Platinmetalle-Global-Player deckt mit seinen sehr erfolgreichen produzierenden Gold- und PGM-Powerprojekten in Südafrika und den USA, ebenso wie mit seinem renditestarken PGM-Recyclinggeschäft die gesamte Platinmetalle-Wertschöpfungskette aus einer Konzernhand ab.

Q3-Rekordergebnisse spiegeln mächtige Hebelwirkung bei steigenden Edelmetallpreisen wider!

Mit einem Anstieg des gruppenweiten bereinigten EBITDA um sagenhafte 198% auf 560 Mio. USD im Jahresvergleich, hat Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) mehr als nur ein Rekordquartal hingelegt. Denn diese Steigerung ist nichts weniger als ein wahrhafter Quantensprung.

Das gilt auch mit Blick auf die Quartalsebene. Da nämlich übertraf Sibanye-Stillwaters Q3-EBITDA von 541 Mio. USD das Ergebnis aus dem zweiten Quartal 2025 um satte 53%.

Getrieben wurde dieses überschallartige Beschleunigung dabei nicht nur von den Preissteigerungen für Platinmetalle, sondern natürlich auch von einer soliden Produktion vor allem in den südafrikanischen Betrieben und einem starken Recyclingergebnis in den USA. Das alles ist ein starkes Beispiel dafür, wie sich Diversifizierung und Kostendisziplin entlang der gesamten Edelmetalle-Wertschöpfungskette in pure Profitabilität übersetzen lassen.

Quelle: Sibanye-Stillwater

So legte die 4E PGM-Produktion in Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) südafrikanischen Betrieben gegenüber dem zweiten Quartal 2025 um satte fast 70.000 Unzen zu und erreichte bis Ende September fette rund 494.000 Unzen zu einem durchschnittlichen Korbpreis von 1.839,- USD/4E Unze gegenüber 1.489,- USD in Q2-2025. Das alles bei stabilen "All-in'-Kosten von niedrigen 1.278,- USD/4E Unze.

Bei der Goldproduktion in Südafrika sticht die Mega-Mine "Dreifontein' besonders hervor. Hier nämlich wurden mit 175.929 Unzen großartige 21% mehr produziert als im Vorjahreszeitraum und sogar 25% mehr als im Quartal zuvor. Gleichzeitig sanken die "All-in'-Kosten um 2% respektive 6%.

Aber auch die Goldproduktion von "Beatrix' legte mit einem Plus von 13% gegenüber Q2-2025 beachtlich zu und konnte dabei sogar die Kosten pro Unze um satte 8% senken. Hinzu kommt, dass durch die Verarbeitung von schätzungsweise 78.000 t Erz in den Oberflächenhalden in den nächsten zwei Quartalen, der Goldabsatz und die Einnahmen aus dem "Beatrix'-Betrieb steigen dürften.

Einige Tausende Kilometer weiter nördlich ließ Sibanye-Stillwaters (WKN: A2PWVQ)-US-Geschäft seine Produktions- und Recyclingmuskeln spielen und übertraf mit 73.171 hergestellten 2E Unzen respektive 82.503 recycelten 3E Unzen die Q2-Ergebnisse um etwa 4.000 bzw. 7.000 Unzen. Allein das US-Recyclinggeschäft trug somit 27 Mio. USD zum rekordverdächtigen bereinigten EBITDA bei.

Weitere Meilensteine in Richtung CO2-Neutralität bis 2040 erreicht!

Während Sibanye-Stillwaters Produktion und Profitabilität fast schon exponentiell wachsen, schrumpft parallel dazu der CO2-Fußabdruck des PMG-Global Players. So konnten dank der Inbetriebnahme von Windpark "Castle' und dem Solarprojekt "Springbok' im März bzw. September des letzten Jahres insgesamt 156 GWh Energie erzeugt, 168.000 t CO2-Emissionen vermieden und 67 Millionen Rand (rund 4 Mio. USD) eingespart werden - ein "Triple Win' für Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ).

Zu diesem nachhaltigen Meilenstein passt auch Bestätigung des PGM-Platzhirschs als Anwender der Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), einer weltweiten Initiative zur Entwicklung naturbezogener Fragen und entsprechender Antworten.

Damit ist Sibanye-Stillwater nun Teil einer Gruppe von insgesamt 733 Unternehmen, die sich zur freiwilligen Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß TNFD- Empfehlungen verpflichtet haben. Entsprechend wird Sibanye-Stillwater seine Unternehmensberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 an diese Empfehlungen anpassen.

Sicherheit geht vor!

Auf der Gewinnerseite befindet sich Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) auch mit Blick auf eine verbesserte Arbeitssicherheit. So lag die Gesamtzahl der meldepflichtigen Unfälle (Total Recordable Injury Frequency Rate, TRIFR) seit Jahresbeginn 2025 bei unter 4 und die der schweren Unfälle (Serious Injury Frequency Rate, SIFR) bei 2,25. Für das dritte Quartal 2025 verbesserte sich die SIFR des Konzerns um 9% auf 2,24, und die TRIFR um 12% auf 4,09 gegenüber dem Vorjahr.

Diese sehr erfreulichen Entwicklungen unterstreichen deutlich, dass eine sichere Produktion oberste Priorität für Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) hat.

Daher ist die Verleihung von gleich 14 Branchenpreisen für Gesundheit und Sicherheit beim MineSafe 2025 Industry Awards Day des Southern African Institute of Mining and Metallurgy (SAIMM) für seine südafrikanischen PGM- und Goldbetriebe nur eine logische Konsequenz.

Lukrativer Chrom-Deal unter Dach und Fach!

Mit der Unterzeichnung neuer Chrom-Vereinbarungen mit Glencore Merafe Venture schafft Sibanye-Stillwater perfekte Voraussetzungen dafür, bestehende Synergien zu nutzen und die Chromproduktion seiner südafrikanischen Betriebe zu steigern. So soll mit dem Abkommen, das eine Verbesserung des zuvor zwischen Lonmin und GM Venture geschlossenen "Marikana-Vertrags' darstellt, die Lieferung der vertraglich vereinbarten Chrommengen um etwa 20 Jahre beschleunigen werden, indem die Zufuhr erhöht und die Ausbeute der Marikana Chrome Recovery Plants (CRPs) verbessert wird.

Chrom, ein Nebenprodukt des Platinabbaus, hat zu einem Anstieg der Einnahmen von Sibanyes (WKN: A2PWVQ) südafrikanischen Betrieben geführt. Überhaupt verspricht dieser Markt enormes Wachstumspotenzial. Laut Prognosen soll der Chrombergbaumarkt bis zum Jahr 2035 ein Volumen von 7,91 Mrd. USD erreichen und in den nächsten zehn Jahren um im Schnitt 5,7% wachsen.

Quelle: Factmr.com

So wundert es natürlich nicht, dass Sibanye-Stillwaters (WKN: A2PWVQ) CEO, Richard Stewart, diese Vereinbarungen als einen entscheidenden Schritt sieht, um den langfristigen Wert der bedeutenden Chrom-Nebenprodukte in Sibanyes südafrikanischen PGM-Betrieben zu erschließen, wovon letztlich alle Stakeholder profitieren und wodurch auch die Rendite der Unternehmensgruppe gesteigert wird.

Fazit:

Sibanye-Stillwaters (WKN: A2PWVQ) Q3-Ergebnisse sind eine Blaupause für die Branche, wenn es darum geht, steigende Edelmetallpreise als mächtigen Hebel für eine rekordverdächtige Steigerung der eigenen Profitabilität einzusetzen, gepaart mit einer entsprechenden Kostendisziplin und einer strategischen Wachstums-Roadmap.

Der von Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) gezündete Turbo funktioniert dabei gleich in mehrere Richtungen und kennt immer nur eine Richtung, nämlich steil nach oben. Umso spannender ist das Unternehmen für Investoren, die die Wertschöpfungskraft dieses Edel-und Platinmetall-Hebels mitnehmen wollen.

Quellen: Factmr.com, Sibanye-Stillwater, World Platinum Investment Council, https://www.sibanyestillwater.com/

1https://www.fxstreet.com/analysis/what-drove-the-strong-performance-of-platinum-group-metals-in-2025-202512151929

Intro-Bild: stock.adobe.com

Enthaltene Werte: US82575P1075,ZAE000259701