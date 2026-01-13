WIESBADEN (ots) -Die Siedlungs- und Verkehrsfläche ist in den Jahren 2021 bis 2024 um durchschnittlich 50 Hektar am Tag gewachsen. Zum Vergleich: Vatikanstadt als kleinster Staat der Welt hat mit insgesamt 44 Hektar eine ähnlich große Fläche. Der tägliche Anstieg im vierjährigen Mittel nahm hierzulande damit um rund einen Hektar gegenüber dem Zeitraum der Vorjahre ab (51 Hektar pro Tag in den Jahren 2020 bis 2023), wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Im Mittel der Jahre 2019 bis 2022 war er mit 49 Hektar pro Tag schon einmal noch niedriger ausgefallen.Ziel der Bundesregierung in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist es, den täglichen Anstieg im Vierjahres-Durchschnitt bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar zu begrenzen. Bis 2050 wird eine Flächenkreislaufwirtschaft angestrebt. Das heißt, es sollen dann netto keine weiteren Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke beansprucht werden.Die Siedlungs- und Verkehrsfläche kann nicht mit versiegelter Fläche gleichgesetzt werden, weil sie auch unversiegelte Frei- und Grünflächen enthält. Dazu zählen beispielsweise alle Flächen, die zu Gebäuden gehören, wie Haus- und Vorgärten. Aber auch Campingplätze, Parks, Spielplätze und Friedhöfe zählen zur Siedlungs- und Verkehrsfläche.72 % des Wachstums gehen auf Flächen für Wohnbau, Industrie und Gewerbe sowie öffentliche Einrichtungen zurückDer größte Teil des Wachstums geht auf Flächen für Wohnbau, Industrie- und Gewerbefläche sowie öffentliche Einrichtungen zurück: Sie wuchsen im Schnitt um 36 Hektar pro Tag im Mittel der Jahre 2021 bis 2024. Sport-, Freizeit- und Erholungs- sowie Friedhofsflächen nahmen um 14 Hektar pro Tag zu. Die Verkehrsflächen blieben nahezu unverändert.14,6 % der Fläche Deutschlands wird für Siedlung und Verkehr genutztTrotz des anhaltenden Anstiegs der Siedlungs- und Verkehrsfläche machte diese auch im Jahr 2024 14,6 % (5,2 Millionen Hektar) der gesamten Bodenfläche Deutschlands aus. Davon werden 3,4 Millionen Hektar für Siedlungszwecke (einschließlich Bergbaubetriebe, Tagebau, Grube und Steinbruch) und 1,8 Millionen Hektar für Verkehr genutzt.Insgesamt umfasst die Fläche Deutschlands 35,8 Millionen Hektar. Die Fläche für Vegetation bildet mit 83,1 % den höchsten Anteil (29,7 Millionen Hektar). Diese besteht im Wesentlichen aus Flächen für Landwirtschaft mit 50,2 % (18,0 Millionen Hektar) und Waldflächen mit 29,9 % (10,7 Millionen Hektar). Lediglich 2,3 % der bundesdeutschen Fläche sind mit Gewässern (0,8 Millionen Hektar) bedeckt.Methodische Hinweise:Der Indikator "Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche" wird als gleitender Vierjahresdurchschnitt berechnet. Das heißt, er ergibt sich als arithmetisches Mittel aus den Zahlen des aktuellen und der drei vorangegangenen Berichtsjahre. Diese vier Einzelwerte errechnen sich jeweils aus der Differenz der Siedlungs- und Verkehrsfläche des betreffenden Jahres zum Vorjahr (jeweils festgestellt zum 31. Dezember) geteilt durch 365 (Schaltjahr: 366) Tage. In die für die Berechnung des Indikators verwendete Siedlungs- und Verkehrsfläche wird das Abbauland (Bergbaubetrieb und Tagebau, Grube, Steinbruch) nicht einbezogen.Die Angaben zur Siedlungs- und Verkehrsfläche entstammen der amtlichen Flächenstatistik auf Grundlage des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS). Zum Berichtsjahr 2023 haben sich unter anderem die Modellierungskriterien für das Klassifizierungsschema der "tatsächlichen Nutzung" verändert. Um die Beeinträchtigung des Flächenindikators durch diesen Methodikwechsel gering zu halten, werden diese Effekte, die keiner Änderung in der Realwelt entsprechen, aus der Berechnung herausgenommen. Da die Landesvermessungsverwaltungen die Änderung zu unterschiedlichen Zeitpunkten umsetzen, können diese Effekte in den Bundesländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten und werden sich auf die Ergebnisse mehrerer Jahre auswirken. Mittelfristig führt der Methodikwechsel zu deutlichen Qualitätsverbesserungen bei der Flächenstatistik, da zukünftig besser zwischen Korrekturen und echten Änderungen in der Realwelt unterschieden werden kann.Weitere Informationen:Ausführliche Ergebnisse zum Flächenindikator und zur Flächennutzung bietet die Themenseite "Flächennutzung" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:FlächennutzungTelefon: +49 611 75 8660www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6195143