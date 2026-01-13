WIESBADEN (ots) -Gästeübernachtungen, November 202532,2 Millionen+0,2 % zum November 2024Im November 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 32,2 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 0,2 % mehr als im November 2024.Leichte Zunahme bei Übernachtungen von Gästen aus dem In- und AuslandDie Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im November 2025 gegenüber November 2024 um 0,1 % auf 26,5 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland wuchs um 0,4 % auf 5,7 Millionen.Januar bis November 2025: Übernachtungszahl erreicht das Rekordniveau des VorjahresIn den ersten elf Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 465,5 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit liegt die Zahl 0,1 % über dem bisherigen Rekordwert von 465,1 Millionen Übernachtungen im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg dabei 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,6 % auf 388,4 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 2,2 % auf 77,2 Millionen.Methodische Hinweise:Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende Januar 2026 im Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:TourismusTelefon: +49 611 75 4851www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6195142