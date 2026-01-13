Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 13
[13.01.26]
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE00BN4GXL63
9,107,633.00
EUR
0
90,230,543.94
9.9071
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,110,463.54
99.4394
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,507,653.94
112.315
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,409,847.44
120.7151
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE00BN0T9H70
69,168.00
GBP
0
8,101,593.73
117.1292
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE00BKX90X67
55,079.00
EUR
0
6,022,295.76
109.3392
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE00BKX90W50
16,624.00
CHF
0
1,617,552.20
97.3022
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000L1I4R94
1,051,617.00
USD
0
12,206,688.58
11.6075
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000LJG9WK1
470,302.00
GBP
0
4,749,298.14
10.0984
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
493,441.27
12.1925
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
424,184,898.80
114.3187
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,739,157.39
10.268
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000LH4DDC2
172,747.00
EUR
0
1,968,763.92
11.3968
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000WXLHR76
1,013,673.00
EUR
0
10,908,772.99
10.7616
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000P7C7930
73,581.00
GBP
0
817,883.74
11.1154
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
9,286,315.92
13.2662
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000YMBL844
2,391,357.00
USD
0
25,292,928.77
10.5768
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000RH1ZG27
114,427.00
USD
0
1,202,072.19
10.5051
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000CCQKON9
2,234,999.00
EUR
0
22,706,587.33
10.1596
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,139.88
10.018
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,578,512.85
10.9383
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000Y3FZEN4
521,000.00
USD
0
5,467,032.92
10.4933
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000J8RGOJ4
994,457.00
USD
0
9,898,810.91
9.954
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
IE000P9STSM0
1,000.00
MXN
0
998,062.36
998.0624