Mainz (ots) -
Samstag, 07.02.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Leschs Kosmos
Deepfakes - der Manipulation ausgeliefert?
Deutschland 2021
"Covid-19 - Spurensuche in Wuhan" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 08.02.
Bitte Programmänderung beachten:
6.30 Wunder der Natur - Auf den Spuren der Erdgeschichte
Die Halong-Bucht
Deutschland 2022
"ZDF.reportage: Traumziel Albanien - Vom Geheimtipp zum Publikumsliebling" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 12.02.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen
Belagerung der Sidney Street
Großbritannien 2019
"Ermittler! - Falsche Freunde" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 13.02.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Armee der Zukunft - Drohnen und autonome Waffen
Schweiz 2023
"Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt: Angriff aus dem Hinterhalt" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)
