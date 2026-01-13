Regensburg (ots) -Wanderschuhe an und rein ins Abenteuer: Im Bayerischen Wald verwandeln sich Familienwanderungen in spannende Expeditionen auf den Spuren wilder Tiere. Ob auf Bärenpirsch, auf der Fährte des Luchses oder beim Watgang durch einen Fluss - hier wird jeder Schritt zur Entdeckungsreise, die Kindern lange in Erinnerung bleibt.1. Luchspfad - Auf Samtpfoten durch den NationalparkDer 31,5 Kilometer lange Erlebnisrundweg zwischen Bayerisch Eisenstein und Lindberg folgt den geheimnisvollen Spuren des Pinselohrs, wie der Luchs auch genannt wird. Familien können den Weg in mehrere Etappen aufteilen oder mit der Waldbahn verkürzen. Die Luchsfährte führt durch dichte Wälder, vorbei an der Trifter-Klause Schwellhäusl bis zum Zwieslerwaldhaus. Hier taucht man beim Wandern in die Waldwildnis ein und kommt sogar an Urwaldrelikten vorbei.2. Bärenpfad Grafenau - Durch die Augen von kleinen BärengeschwisternZwischen Grafenau und Neuschönau begleiten zwei kleine Bärenkinder erlebnislustige Familien auf ihrem Pfad. An zahlreichen Erlebnisstationen erfahren sie, wie Bären leben, was sie fressen und warum sie so gute Kletterer sind. Der Themenwanderweg verbindet spielerisches Lernen mit echter Walderfahrung und macht die Bärenstadt Grafenau auf besondere Weise erlebbar. Auch die Grafenauer Salzsäumer waren im Mittelalter im Waldgebirge unterwegs. Ihre Geschichte wird demnächst mit dem Tierwanderweg verwoben. So erfährt man zudem Spannendes über den Salzhandel. Der Bärenpfad startet im Kur-Erlebnispark Bäreal in der Grafenauer Innenstadt und endet am Bärengehege im Nationalpark Bayerischer Wald. Mit etwas Glück kann man die imposanten Tiere dort auch sehen.3. Eisvogelsteig Nößwartling - Deutschlands einzigartiger FlusswanderwegIm LBV-Zentrum "Mensch und Natur" bei Arnschwang wartet ein außergewöhnliches Abenteuer: ausgestattet mit Wathose, Sicherungsgurt und Audioguide geht es direkt durch den Fluss Chamb. Kinder ab acht Jahren können hier sicher im Fluss wandern, vorbei an Sandbänken und kleinen Stromschnellen, während sie Wissenswertes über den farbenprächtigen Eisvogel erfahren. Dieser Klettersteig im Wasser ist bundesweit einmalig und verbindet Nervenkitzel mit Naturkunde. Ein unvergessliches Erlebnis für aktive Familien, die das Besondere suchen.4. Geführte Eselwanderungen - Langsamen Schritts durch die Region SonnenwaldWer es gemütlicher angehen möchte, begleitet trittsichere Esel auf einer geführten Tour durch die sanfte Hügellandschaft bei Schöllnach. Die geduldigen Langohren geben das Tempo vor und zeigen Kindern, wie bereichernd Entschleunigung sein kann. Unterwegs gibt es viel über die eigenwilligen Tiere zu lernen, und nach der Wanderung wartet als besonderes Highlight eine Übernachtung im Tiny House. Die Streckenlänge wird individuell an die Familie angepasst.5. Alpaka-Trekking - Mit den Andenkönigen unterwegsAn verschiedenen Standorten im Bayerischen Wald können Familien mit den sanftmütigen Alpakas auf Tour gehen. Die flauschigen Begleiter aus Südamerika ziehen besonders Kinder magisch an und vermitteln durch ihre ruhige Art Gelassenheit. Während der Wanderung erfahren die Teilnehmer Spannendes über Haltung, Charakter und Herkunft der Tiere. Die Touren dauern meist zwei bis drei Stunden und werden von erfahrenen Guides begleitet.6. Bienenerlebnisweg - Die geheimnisvolle Welt der fleißigen BestäuberDieser Themenweg in Freyung macht die faszinierende Welt der Honigbienen erlebbar und zeigt, wie wichtig diese kleinen Insekten für das Ökosystem sind. An verschiedenen Stationen geben Übersichtstafeln Einblick, wie aus Blütennektar goldener Honig wird. Der Weg ist besonders im Frühling und Sommer ein sinnliches Erlebnis, wenn die Blumenwiesen in voller Pracht stehen. Sicher beobachtet man nach der Tour die Honigbienen und Wildbienen mit ganz anderen Augen.7. Reptilienpfad Langdorf - Auf den Spuren der KreuzotterDer vier Kilometer lange Erlebnispfad in Langdorf widmet sich den faszinierenden Schuppenträgern des Bayerischen Waldes und räumt mit Vorurteilen über Schlangen auf. An interaktiven Stationen lernen Familien die Schönheit dieser oft missverstandenen Tiere kennen und erfahren, wo Kreuzotter, Ringelnatter und Eidechsen in der Region leben. Nebenbei gibt es traumhafte Panoramablicke über den Bayerischen Wald zu genießen. Ein Kinder-Reptilien-Quiz macht die Wanderung zum spannenden Rätselabenteuer - wer alle Aufgaben löst, erhält in der Tourist-Information eine kleine Überraschung.8. Fledermaus-Lehrpfad - Nachtjäger am Tag entdeckenAuf dem Fledermaus-Lehrpfad in Rinchnach dreht sich alles um die geheimnisvollen Flattertiere, die erst in der Dämmerung aktiv werden. Tagsüber können Familien an informativen Stationen ihr Wissen über Echoortung, Winterschlaf und Beutefang erweitern. Lebensgroße Modelle und interaktive Elemente machen die Welt der Fledermäuse begreifbar. Der Weg ist in das Fledermaus-Waldspielgelände integriert. Er ist für wissbegierige Naturforscher und auch Kleinkinder geeignet.9. Rundwanderweg Ameise - Kleine Tiere, große BautenDie fleißigen Waldbewohner sind das Markierungszeichen dieser familienfreundlichen Wanderung im Nationalpark Bayerischer Wald. Die Runde ist drei Kilometer lang und barrierearm angelegt. So kann die Tour auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl befahren werden. Der Weg führt durch das Urwaldgebiet Mittelsteighütte. Durch seine reichen Totholzvorkommen ist es Rückzugsgebiet für seltene Pilz- und Insektenarten.Auf den Tiererlebniswanderwegen des Bayerischen Waldes macht wandern Spaß, denn es sind spannende Expeditionen, zu denen die ganze Familie gern die Wanderstiefel schnürt. Kinder lernen die heimische Tierwelt kennen und entdecken spielerisch die wilden Bewohner des größten Waldgebirges Mitteleuropas. Frühling ist die perfekte Zeit dafür, denn zu dieser Zeit sind alle Tiere am aktivsten.Weitere Informationen: www.bayerischer-wald.de