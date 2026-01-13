© Foto: Dall-EAnalysten warnen vor falsch bepreisten Zinssenkungschancen, während Bitcoin weiter seitwärts läuft und die heute anstehenden Inflationsdaten im Mittelpunkt stehen.Der Krypto-Markt startet ruhig in den Dienstag. Bitcoin notiert am Morgen nahezu unverändert bei rund 91.950 US-Dollar, ein Plus von 0,2 Prozent. Ethereum gibt leicht nach und verliert 0,9 Prozent auf etwa 3.125 US-Dollar. Auch bei den meisten Altcoins bleibt die Bewegung begrenzt, größere Ausschläge sind lediglich bei Monero zu beobachten. Bitcoin bewegt sich seit fast zwei Monaten in einer engen Spanne zwischen 90.000 und 94.000 US-Dollar. Gleichzeitig verharrt die implizite Volatilität nahe historischer Tiefstände, was darauf …Den vollständigen Artikel lesen
