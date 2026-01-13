EQS-News: Creative Planning, LLC / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

OVERLAND PARK, Kan., 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Creative Planning, einer der landesweit größten registrierten Anlageberater (RIAs), gab heute die Übernahme von Baseline Wealth Management (Baseline), einem etablierten Schweizer RIA mit Standorten in Genf und Zürich, bekannt. Durch die Übernahme kommen 14 Mitarbeiter und ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar zu Creative Planning hinzu. Dies ist die erste internationale Akquisition von Creative Planning. "Wir sind begeistert, dass Baseline Creative Planning bei unserer ersten Expansion in Europa unterstützt", so Peter Mallouk, Präsident und CEO von Creative Planning. "Wir haben die große internationale Nachfrage nach dem einzigartigen Finanzplanungsmodell von Creative Planning schon lange erkannt. Baseline verfügt nicht nur über umfangreiche Erfahrungen in der Betreuung internationaler und US-amerikanischer Kunden, sondern teilt auch unsere Grundwerte der Integrität, Transparenz und einer starken treuhänderischen Verantwortung gegenüber den Kunden". Baseline ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Vermögensverwalter zugelassen. Außerdem ist sie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) als RIA und bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSA/ACVM) registriert. Baseline betreut weltweit vermögende Privatpersonen, darunter Unternehmer, Profisportler und andere etablierte Berufstätige. Baseline ist auch für die Verwaltung von überobligatorischen Schweizer Vorsorgelösungen für Privatkunden zugelassen. "Durch den Zusammenschluss mit Creative Planning erhalten unsere Kunden Zugang zum umfassenden Dienstleistungsangebot von Creative Planning und gleichzeitig kann Creative Planning eine Schweizer Vermögensverwaltungslösung anbieten", so Thierry Grin, CEO von Baseline. "Peters Vision, sein nachhaltiger Erfolg und seine visionäre Führung, zusammen mit seinem außergewöhnlichen Team, einschließlich David Kuenzi und talentierten M&A-Beratern, gaben mir die Zuversicht, dass der Zusammenschluss der richtige nächste Schritt für unser Unternehmen war." Die rasche Expansion des internationalen Geschäfts von Creative Planning begann mit der Übernahme von Thun Financial Advisors, dem früheren Unternehmen von Kuenzi (der heute als International Director of Wealth Management bei Creative Planning tätig ist). "Das Baseline-Team stellt einen erheblichen Mehrwert für das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft von Creative Planning dar. Der europäische Markt wird derzeit vom Verkauf proprietärer Produkte durch Banken dominiert, die praktisch keine Planungs- oder Treuhandstandards haben - und er kann von den Vereinigten Staaten aus nicht vollständig bedient werden", sagte Künzi. "Die Europäer wollen mit Europäern arbeiten, in ihrer Sprache und in ihrer Zeitzone. Thierry und Peter haben die gleiche Vision, Europa und dem Rest der Welt eine umfassende Vermögensverwaltung zu bieten. Es war mir eine große Ehre, mit Peter und Thierry zusammenzuarbeiten und unsere Teams zusammenzubringen." Frank Gerhard von Homburger beriet Baseline bei der Akquisition, Thierry Loth von P2M Advisory fungierte als M&A-Berater von Baseline. Matt Kempler und Steven Levitt von Houlihan Lokey waren als Finanzberater für Creative Planning tätig. Über kreative Planung Creative Planning, LLC ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das einen auf Finanzplanung ausgerichteten Anlageverwaltungsansatz, Ruhestandsplanung, Treuhanddienste, Steuerplanung und Family-Office-Dienste für Privatpersonen sowie 401(k) und institutionelle Kunden anbietet. Creative Planning und seine Tochtergesellschaften verwalten und betreuen zum 31. Dezember 2025 in allen 50 US-Bundesstaaten und 90 Ländern zusammen ein Vermögen von rund 700 Milliarden US-Dollar. SageView Advisor Group und United Capital Financial Advisors sind Tochtergesellschaften von Creative Planning, LLC. Weitere Informationen finden Sie unter www.creativeplanning.com . Medienkontakt Kreative Planung

