Datum der Anmeldung:
09.01.2026
Aktenzeichen:
24/26
Unternehmen:
Darling Ingredients Inc., Irving (Texas), USA; Erwerb alleiniger Kontrolle über und mehr als 50% der Anteile an PB Leiner Tessenderlo Group NV, Brüssel, Belgien; Möglicher Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses über Rousselot
Produktmärkte:
Gelatine Kollagenpeptide
09.01.2026
Aktenzeichen:
24/26
Unternehmen:
Darling Ingredients Inc., Irving (Texas), USA; Erwerb alleiniger Kontrolle über und mehr als 50% der Anteile an PB Leiner Tessenderlo Group NV, Brüssel, Belgien; Möglicher Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses über Rousselot
Produktmärkte:
Gelatine Kollagenpeptide
© 2026 Bundeskartellamt