Datum der Anmeldung:
08.01.2026
Aktenzeichen:
B9-21/26
Unternehmen:
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (JPN), Erwerb von 10 % der Kommanditanteile an der Deutsche Offshore Schifffahrt Projektgesellschaft mbH & Co. KG, (D) sowie Erwerb von 50 % der Anteile an und Mitkontrolle über SM Shipping Ltd. (CYP)
Produktmärkte:
Betrieb von Commissioning Service Operation Vessel
08.01.2026
Aktenzeichen:
B9-21/26
Unternehmen:
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (JPN), Erwerb von 10 % der Kommanditanteile an der Deutsche Offshore Schifffahrt Projektgesellschaft mbH & Co. KG, (D) sowie Erwerb von 50 % der Anteile an und Mitkontrolle über SM Shipping Ltd. (CYP)
Produktmärkte:
Betrieb von Commissioning Service Operation Vessel
© 2026 Bundeskartellamt