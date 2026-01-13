Datum der Anmeldung:
08.01.2026
Aktenzeichen:
B3-24/26
Unternehmen:
Abbott Laboratories, Abbott Park (North Chicago) Illinois/USA; Erwerb aller Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die Exact Sciences Corporation, Madison/Wisconsin/USA
Produktmärkte:
Brustkrebstests, Darmkrebstests, Medizintechnik, PCR-Tests, molekulare Diagnostik
