Datum der Anmeldung:
07.01.2026
Aktenzeichen:
B7-22/26
Unternehmen:
Verdane Advisors Holding AS, Stockholm (SWE); mittelbarer Anteilerwerb an und Kontrollerwerb über Smartbox Holdings Limited, Malvern (GBR)
Produktmärkte:
Hardware für Unterstützte Kommunikation (UK), Software für Unterstützte Kommunikation (UK)
07.01.2026
Aktenzeichen:
B7-22/26
Unternehmen:
Verdane Advisors Holding AS, Stockholm (SWE); mittelbarer Anteilerwerb an und Kontrollerwerb über Smartbox Holdings Limited, Malvern (GBR)
Produktmärkte:
Hardware für Unterstützte Kommunikation (UK), Software für Unterstützte Kommunikation (UK)
© 2026 Bundeskartellamt