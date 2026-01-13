Freiburg (ots) -Nach zwei umgehend ausverkauften Abenden in Hamburg setzen Benjamin von Stuckrad-Barre und Jan Delay ihr gemeinsames Bühnenprojekt "VORGLÜHEN" fort. Der Vorverkauf für vier neu angekündigte Termine im Mai 2026 startet ab sofort bei Reservix (https://reservix.de/tickets-vorgl-ue-hen-benjamin-von-stuckrad-barre-and-jan-delay/bd53e8224-d5a8-4195-a2bc-98bdbc27ae71).Im kommenden Mai feiert ein großer Teil des Landes den 80. Geburtstag von Udo Lindenberg - Stuckrad-Barre und Delay haben bereits begonnen, gebührend darauf einzustimmen. "VORGLÜHEN" ist ein Abend mit Liedern und Texten von Udo Lindenberg - und natürlich mit Texten über ihn. Persönlich, leidenschaftlich, humorvoll und voller Respekt für das Werk des wohl wichtigsten deutschsprachigen Songpoeten.Bereits bei der Premiere in Hamburg erklärten Stuckrad-Barre und Delay, sie hätten sich im Grunde seit ihrer frühen Kindheit auf diese Abende vorbereitet: "Wir haben durch Udos Lieder und vor allem durch seine Texte sprechen, schreiben und singen gelernt. Und alles über die Liebe, die Nächte und das Feiern. Kurzum: das Leben."Begleitet werden die beiden von einer hochkarätigen Liveband, bestehend aus Jonas Landerschier (Keys), Jörg Sander (Gitarre) und Lieven Brunckhorst (Saxofon, Flöte, Keys & Akkordeon).Gemeinsam schaffen sie einen Abend zwischen Lesung, Konzert und Hommage - getragen von Freundschaft, Musikgeschichte und großer Bühnenpräsenz.Die Termine 2026 im Überblick:- 02.05.2026 - Liederhalle Stuttgart- 03.05.2026 - Alte Oper Frankfurt- 15.05.2026 - Tonhalle Düsseldorf- 16.05.2026 - Isarphilharmonie MünchenDer Vorverkauf startet ab sofort exklusiv bei Reservix (https://reservix.de/tickets-vorgl-ue-hen-benjamin-von-stuckrad-barre-and-jan-delay/bd53e8224-d5a8-4195-a2bc-98bdbc27ae71). Aufgrund der großen Nachfrage und der bereits ausverkauften Hamburg-Shows wird ein schneller Ticketkauf empfohlen.Pressekontakt:Judith Kaßreservix.net/pressepresse@reservix.deOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/6195220