Drehorte, die Millionen begeistern - und die Realität hinter den Kulissen: In der ersten Folge des neuen Reisepodcasts "HÖRZU und ab geht's" spricht Schauspielerin Collien Fernandes offen über ihre Arbeit beim ZDF-"Traumschiff". Dabei räumt sie mit romantischen Vorstellungen auf und erzählt, warum Dreharbeiten auf hoher See oft deutlich anstrengender sind, als viele vermuten. So berichtet Fernandes von extremen Temperaturunterschieden, die Drehtage besonders fordernd machen können."Das ist nicht "Wünsch-dir-was". Und so kommt es dann mal, dass wir "Traumschiff Miami" irgendwo vor Spitzbergen in Sommerkleiden drehen", erklärt sie im Gespräch. Harte Bedingungen, die für Schauspieler*innen allerdings normal sind. Umso ärgerlicher für Fernandes, wenn diese Leistung nicht gewürdigt wird. "Ich möchte das einmal offen sagen: Mich ärgert das echt jedes Mal, wenn Leute sagen "Arbeitet mal richtig". Und da denk ich mir immer: Mach erstmal diesen Job und DANN kannst du was sagen."Außerdem gibt die Schauspielerin Einblicke in den strengen Regelkatalog an Bord. Selbst abseits der Kamera gelten klare Vorgaben für Cast und Crew. Und wenn die vergessen wird? "Da gab es schon Beschwerden von Gästen." Aber: Trotz aller Anstrengungen hat das Arbeiten auf dem Meer für sie eine ganz besondere Seite."Generell hilft bei Vielem, aufs Meer zu schauen", sagt sie. "HÖRZU und ab geht's" - der Reisepodcast mit Blick hinter die Kulissen In "HÖRZU und ab geht's" nimmt Larissa Königs, Redaktionsleiterin von HÖRZU.de und Reisejournalistin, die Hörer*innen mit zu berühmten Drehorten und Schauplätzen der Filmgeschichte. Gemeinsam mit prominenten Gästen entstehen persönliche Gespräche, exklusive Insider-Geschichten - und konkrete Reiseinspirationen.Die erste Folge von "HÖRZU und ab geht's - der Reisepodcast" mit Collien Fernandes ist überall, wo es Podcasts gibt, verfügbar.Weitere Informationen hier: HÖRZU Reisepodcast mit Collien Fernandes zum Traumschiff (https://www.hoerzu.de/podcast/hoerzu-und-ab-gehts-der-reisepodcast/)