BÖRSE AKTUELL: Neue Handelsängste (13.01.26)

Fed-Unabhängigkeit unter Druck - US-Dollar belastet

Die Börse aktuell steht im Zeichen wachsender politischer Spannungen in den USA. Das US-Justizministerium (DOJ) hat eine strafrechtliche Untersuchung gegen Fed-Chef Jerome Powell eingeleitet. Hintergrund sind Aussagen zu Renovierungsarbeiten an Fed-Gebäuden. Powell selbst bezeichnete die Ermittlungen als Vorwand für politischen Druck mit dem Ziel, die Leitzinsen zu senken. Die Folge: Der US-Dollar geriet deutlich unter Abgabedruck und verlor gegenüber mehreren Währungen spürbar an Wert.

Marktbericht Börse: Fitch warnt vor Folgen für US-Bonität

Die Ratingagentur Fitch Ratings betonte, dass die Unabhängigkeit der US-Notenbank ein zentraler Pfeiler für das aktuelle AA+-Rating der Vereinigten Staaten sei. Eine Schwächung dieser institutionellen Unabhängigkeit könnte im Jahresvergleich zu höheren Finanzierungskosten für die USA führen und langfristig das Vertrauen der Kapitalmärkte beeinträchtigen.

Trumps Zolloffensive sorgt für neue Handelsängste

Für zusätzliche Unsicherheit an den Märkten sorgt die Ankündigung von Präsident Trump, sofortige Strafzölle in Höhe von 25 - gegen alle Länder zu verhängen, die weiterhin Geschäfte mit dem Iran tätigen. Börse aktuell richtet sich der Fokus auf China, einen der wichtigsten Handelspartner Irans. Marktteilnehmer fürchten eine erneute Eskalation der globalen Handelskonflikte....

