Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die größte Aufmerksamkeit wird heute wohl den US-Verbraucherpreisen zum Ende des Jahres 2025 zuteilwerden, so die Analysten der Helaba.Insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden der US-amerikanischen Regierung gegenüber der Fed. Erst am Wochenende habe sich Fed-Chef Jerome Powell genötigt gesehen, sich und die Unabhängigkeit der US-Notenbank zu verteidigen. Das US-Justizministerium prüfe eine strafrechtliche Verfolgung wegen der Renovierungsarbeiten am Sitz des Board of Governors in Washington. Ein Zusammenhang mit der Weigerung des FOMCs, den andauernden Forderungen Trumps nach drastischen Zinssenkungen nachzukommen, werde von Powell hervorgehoben. Am gestrigen Morgen hätten vor allem der US-Dollarkurs sowie die Notierungen von Gold und Silber mit Aufschlägen reagiert, denn eine politisierte Fed sei eine Bedrohung für die Wertstabilität des Dollars - im Innenverhältnis (Preise) als auch im Außenverhältnis (Wechselkurs). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
