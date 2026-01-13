Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungserwartungen in den USA sind präsent aber weiterhin nicht besonders stark ausgeprägt, so die Analysten der Helaba.Erst zum Juni sei eine Reduktion des Leitzinsbandes um 25 Bp fast vollständig eskomptiert und eine weitere Lockerung in diesem Ausmaß bis Dezember des Jahres. Das sei ein Zinsschritt mehr, als im Median von den FOMC-Mitgliedern zum Jahresende als angemessen angesehen werde. Sollte die Inflation im Dezember tatsächlich erhöht bleiben, würden die Akteure die Zinssenkungsspekulation wohl kaum forcieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
