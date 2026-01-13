Berlin (ots) -GAMOMAT startet mit frischem Wind ins neue Jahr: Svenja Kempf übernimmt ab dem 1. Januar 2026 die Rolle der Chief Financial Officer des Berliner Entwicklungsstudios. Mit ihr gewinnt das Unternehmen nicht nur eine erfahrene Finanzexpertin, sondern erreicht einen bedeutenden Meilenstein: Geschlechterparität im Managementteam.Ab sofort verantwortet Svenja Kempf bei der GAMOMAT Development GmbH die Bereiche Finance, Administration & Legal. Managing Director Dr. Alexandra Krone zum Neuzugang: "Svenja bringt die optimale Mischung aus analytischer Stärke, strategischem Denken und Leadership-Kompetenz mit, die wir für unseren nächsten Wachstumsschritt brauchen. Sie ergänzt unser Führungsteam fachlich wie persönlich hervorragend. Mit ihr gewinnen wir eine CFO, die strategische Klarheit mit unternehmerischem Weitblick verbindet."Svenja Kempf verfügt über langjährige Erfahrung in Finance- und Managementfunktionen in wachstumsstarken, digitalen und internationalen Unternehmensumfeldern der Gaming- und Entertainment-Branche. In ihren bisherigen Rollen verantwortete sie globale Finanzorganisationen sowie umfangreiche Transformations- und Restrukturierungsprojekte. Zu ihren Schwerpunkten zählen die Einführung skalierbarer Reporting- und Planungssysteme, die Neuausrichtung von Finanzprozessen sowie die enge Verzahnung von Finance und operativem Geschäft. Sie steht für eine strategische, zugleich operative Finanzführung. Svenja Kempf zu ihrer neuen Aufgabe: "GAMOMAT steht für nachhaltige Werteorientierung und eine klare Strategie. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Zukunft zu gestalten und GAMOMATs Position weiter zu stärken."Parität im FührungsteamMit dem personellen Neuzugang im Managementboard erreicht die GAMOMAT Development GmbH Geschlechterparität im Management. Dr. Alexandra Krone erklärt: "Diversität ist kein Zufallsergebnis, sondern eine bewusste Entscheidung. Vielfalt bringt unterschiedliche Perspektiven zusammen, fördert bessere Entscheidungen und macht uns als Organisation erfolgreicher und resilienter. Dass wir unser Managementboard ausgewogen aufstellen, ist Ausdruck unserer klaren Werteorientierung und eines Recruitings, das konsequent auf Kompetenz ausgerichtet ist."Bereits seit 2021 setzt GAMOMAT unter der gemeinsamen Geschäftsführung von Gründer Dietmar Hermjohannes und Managing Director Dr. Alexandra Krone auf ein divers aufgestelltes Führungsduo. Dieses ist Teil eines langfristigen Anspruchs an eine zeitgemäße, kollaborative Führungs- und Unternehmenskultur, die von Freiraum, geteilter Verantwortung und einer starken Menschenorientierung geprägt ist. Mit Svenja Kempf als CFO wird dieser Ansatz nun auch im erweiterten Managementboard fortgeführt, dem auch Sabine Müller (Chief Brand & Designer Officer), Dr. Sebastian Reddig (Chief Strategy Officer) und Paul Schulleri (Chief Technology Officer) angehören.Über GAMOMATGAMOMAT ist ein deutsches Entwicklungsstudio für iGaming Produkte. Die Unternehmensgruppe wurde 2008 gegründet. Neben dem geschäftsführenden Inhaber Dietmar Hermjohannes komplettiert Dr. Alexandra Krone seit 2021 die Geschäftsführung als Managing Director mit einem Fokus auf People & Culture. Aktuell sind über 150 veröffentlichte Slots in über 30 Ländern und 29 Sprachen online spielbar. GAMOMAT ist im Real-Money- und Social-Casino-Bereich tätig. Bei GAMOMAT wird Good Work ebenso gelebt wie Corporate Social Responsibility. GAMOMAT wurde mehrfach mit HR-Awards ausgezeichnet - unter anderem zuletzt 2025 von Great Place to Work als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands, Berlin-Brandenburgs sowie der ITK-Branche. Ein herausragendes Team aus rund 100 Mitarbeiter:innen liebt und lebt Spiele.Pressekontakt:Gina PriessAlte Jakobstraße 85/86 | 10179 BerlinGpriess@gamomat.berlinTel.: +49 151 20193382Original-Content von: GAMOMAT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173276/6195250