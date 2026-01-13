© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub PorzyckiSteigende KI-Budgets, neue Rüstungsdynamik: Citi erwartet den nächsten Wachstumsschub bei Palantir und prognostiziert über 30 Prozent Kurspotenzial für die Aktie.Die US-Bank Citigroup hat die Aktie von Palantir von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und verweist dabei auf deutlich verbesserte Wachstumsaussichten im Unternehmens- und Regierungsgeschäft. Ausschlaggebend waren nach Angaben der Analysten jüngste Gespräche mit IT-Verantwortlichen sowie Eindrücke von einer Citi-Softwarekonferenz, die auf steigende Budgets für künstliche Intelligenz und wachsende Anwendungsfälle hindeuten. "Unsere Hochstufung basiert auf unserer Einschätzung, dass 2026 ein weiteres Jahr mit deutlich positiven …Den vollständigen Artikel lesen
