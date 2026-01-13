Neue KI-Agenten, die anhand von Millionen multimodaler Datensätze trainiert wurden, werden die biomedizinische Forschung im gesamten Gesundheitswesen beschleunigen. Außerdem wird eine neue anthropische Beziehung bekannt gegeben

Owkin, das KI-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Komplexität der Biologie zu entschlüsseln, hat heute die Einführung seiner agentenbasierten Infrastruktur für die Biologie bekannt gegeben, mit der es seine erstklassigen KI-Agenten für das Gesundheitswesen verfügbar macht. Die Ankündigung erfolgt auf der JPM Healthcare Conference 2026 und folgt auf die jüngsten strategischen Partnerschaften von Owkin sowie die kürzlich bekannt gegebene Integration mit Claude for Healthcare and Life Sciences von Anthropic.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260112183113/de/

Owkin, ein seit zehn Jahren bestehendes KI-Unternehmen mit einer Finanzierung von 300 Millionen US-Dollar, stellt eine Infrastruktur vor, die auf einem einzigartigen Vorteil basiert: unvergleichliche, kuratierte, multimodale Patientendaten aus verschiedenen Regionen, die über einen Zeitraum von zehn Jahren aus mehr als 800 Krankenhäusern gesammelt wurden. Während sich andere Unternehmen in erster Linie auf Daten aus Laboruntersuchungen konzentrieren, ermöglichen die mit Patientendaten trainierten KI-Agenten von Owkin umfassende und klinisch relevante Erkenntnisse, die menschliche Krankheiten genauer widerspiegeln.

Mithilfe von strukturierten, realen Patienteninformationen können die KI-Agenten Biomarker identifizieren, komplexe Datensätze interpretieren und die Entscheidungsfindung bei klinischen Studien unterstützen unter Wahrung der Datenschutzbestimmungen. Der agentenbasierte Ansatz zielt darauf ab, die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen, die klinischen Erfolgsraten zu verbessern und letztendlich Patienten schneller bessere Behandlungen zukommen zu lassen.

"Diese Ankündigung stellt eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise dar, wie die Gesundheitsbranche KI für die Arzneimittelforschung und -entwicklung nutzen kann", erklärte Dr. Thomas Clozel, Mitbegründer und CEO von Owkin. "Owkin konzentriert sich intensiv auf die Nutzung von Patientendaten. Nun können Unternehmen im Gesundheitswesen erstmals spezialisierte Agenten einsetzen, um schnell und effizient bei der Forschung, Analyse und Entscheidungsfindung im Bereich klinischer Studien zu unterstützen, und zwar über die Plattform ihrer Wahl. Unsere agentische Infrastruktur ist die zentrale Schnittstelle, die Patientendaten aus Krankenhäusern, Labors und akademischen Einrichtungen über intelligente Agenten mit der pharmazeutischen Industrie verbindet."

Die neue agentenbasierte Infrastruktur bildet die Grundlage für Owkins Ziel, biologische künstliche Superintelligenz (BASI) zu erreichen eine KI, die die gesamte Komplexität biologischer Systeme erfassen kann. Die Strategie von Owkin besteht darin, wissenschaftliche Forschung und Entdeckungen mithilfe des KI-Wissenschaftlers von Owkin zu automatisieren, um letztendlich die kausale Biologie zu verstehen und BASI zu erreichen. Dieser KI-Wissenschaftler wird neue Behandlungsmethoden und Diagnosetechniken für Patienten erforschen und entwickeln.

"Unsere Modelle bilden die Grundlage für eine KI, die in großem Maßstab biologische Zusammenhänge erschließen kann, was wir als biologische künstliche Superintelligenz definieren", fuhr Clozel fort. "Unsere Plattform, unser Fachwissen und die wichtigen Partnerschaften mit führenden KI-Unternehmen ermöglichen es uns, einen spürbaren Beitrag zum globalen Gesundheitswesen zu leisten."

Zu den ersten Agenten gehört Pathology Explorer aus der K Pro-Community von Owkin für Biologieagenten, der nun über Claude for Healthcare and Life Sciences (HCLS) von Anthropic verfügbar ist, das die interoperable Agentenarchitektur der Infrastruktur präsentiert (Start auf der JPM Healthcare Conference). Pathology Explorer ist ein Tool der nächsten Generation, das auf dem HIPE-Modell (Histo Interpretability Prediction Engine) basiert und eine um 23,7 höhere Klassifizierungsgenauigkeit bei fünfmal weniger Parametern bietet. Die Rechenzeit wird im Vergleich zu größeren Modellen erheblich von Wochen auf Stunden reduziert.

Die neue agentische Infrastruktur bietet Folgendes:

Agentische KI für Forschung und Studien: Agenten wie Pathology Explorer identifizieren rasch Zelltypen, Genexpression und Biomarker aus digitalen Objektträgern, trainiert auf multimodalen, kuratierten Patientendatensätzen aus über 800 Krankenhäusern (Teil eines Netzwerks von 104 Gesundheitszentren).

Agenten wie Pathology Explorer identifizieren rasch Zelltypen, Genexpression und Biomarker aus digitalen Objektträgern, trainiert auf multimodalen, kuratierten Patientendatensätzen aus über 800 Krankenhäusern (Teil eines Netzwerks von 104 Gesundheitszentren). Nahtlose Integration: API-gesteuerte und MCP-kompatible Agenten können ohne Unterbrechung in bestehende Arbeitsabläufe der Gesundheitsbranche eingebettet werden oder sind über Owkins agentenbasierten Copiloten für Biopharma, K Pro, leicht zugänglich.

API-gesteuerte und MCP-kompatible Agenten können ohne Unterbrechung in bestehende Arbeitsabläufe der Gesundheitsbranche eingebettet werden oder sind über Owkins agentenbasierten Copiloten für Biopharma, K Pro, leicht zugänglich. Kontinuierliche Verbesserung: Agenten werden durch Lab-in-the-Loop-Tests und neue Patientendaten kontinuierlich weiterentwickelt.

Agenten werden durch Lab-in-the-Loop-Tests und neue Patientendaten kontinuierlich weiterentwickelt. Von Branchenführern validiert: Partnerschaften mit Anthropic und acht der zehn weltweit führenden Pharmaunternehmen unterstreichen die Kompetenzen von Owkin.

Über Owkin

Owkin ist ein KI-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Komplexität der Biologie zu entschlüsseln. Es entwickelt die erste biologische künstliche Superintelligenz (BASI), indem es leistungsstarke biologische Sprachmodelle, multimodale Patientendaten und agentenbasierte Software kombiniert. Das Herzstück dieses Systems bilden Owkin K, ein KI-Copilot, und OwkinZero, sein neues, auf Biologie spezialisiertes LLM, das von Forschern, Klinikern und Arzneimittelentwicklern genutzt wird, um die Biologie besser zu verstehen, wissenschaftliche Hypothesen zu validieren und Diagnosen und Therapien schneller bereitzustellen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.owkin.com.

Owkin-Medienkit: https://www.owkin.com/press-kit

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260112183113/de/

Contacts:

Medienkontakte:

- USA: Erica Zeidenberg erica@hottomato.net

- VEREINIGTES KÖNIGREICH: Ali Jennings alistair.jennings@owkin.com

- EU: Malika Labou malika.labou-ext@owkin.com