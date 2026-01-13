Diese DAX-Aktie kann nach einem deutlichen Kurssprung am Montag auch am Dienstag weiter anziehen. Das treibt die Papiere jetzt an, und darum stehen für Anleger die Zeichen inzwischen auf Trendwende. Wer in den vergangenen Jahren beim DAX-Konzern Symrise investiert war, der hatte wenig zu lachen. Das Unternehmen hat seit dem Hoch 2021 an der Börse mehr als 40 Prozent an Wert verloren und befand sich lange im Abwärtstrend. Doch nun gibt es gute Nachrichten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE