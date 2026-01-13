Ein fast 20 Jahre alter Beratungsfehler eines Versicherungsmaklers kann den Haftpflichtversicherer noch belasten: Das OLG München bestätigt, dass auch lang zurückliegende Pflichtverletzungen innerhalb der Nachhaftungsfrist vom VSH-Schutz gedeckt sein können. Der Versicherungsschutz einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung umfasst auch Verstöße, die während der Vertragslaufzeit begangen wurden und nach Vertragsende innerhalb der Nachhaftungsfrist gemeldet werden. Dies hat das Oberlandesgericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact