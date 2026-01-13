ams-OSRAM - Was bislang nur als Flüstern am Markt unterwegs war, ist nun offiziell: Die ams-OSRAM AG befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten. Anlass für die Mitteilung sind Marktgerüchte, die das Unternehmen nun mit einer Ad-hoc-ähnlichen Klarstellung einordnet. Klar ist vor allem eines: Die geplanten Verkäufe sind Teil des bereits im April 2025 kommunizierten Entschuldungsplans. ams OSRAM verfolgt das Ziel, durch Desinvestitionen Erlöse von deutlich mehr als 500 Mio. Euro zu erzielen. Welche Geschäftsbereiche genau betroffen sind, wird nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
