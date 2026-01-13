Nordex hat im Schlussquartal 2025 noch einmal kräftig zugelegt und im Segment Projekte (ohne Service) 3.552 MW an neuen Aufträgen eingesammelt - ein Plus von rund 9,2 % gegenüber Q4 2024. Auf Jahressicht summiert sich der Auftragseingang auf 10.214 MW nach 8.336 MW im Vorjahr - ein Zuwachs von 22,5 % und ein klares Ausrufezeichen in einem Markt, der von politischen Debatten und Genehmigungshürden geprägt ist. Für den Turbinenbauer bedeutet das: Die Pipeline ist voll, die nächsten Jahre sind gut sichtbar - jetzt wird es spannend, wie viel davon am Ende auch in Ergebnissen und Cashflows ankommt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
