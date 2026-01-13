Frankfurt am Main (ots) -- In 37 Prozent der Kreditgespräche von großen Mittelständlern wurden Nachhaltigkeitsaspekte angesprochen- Insbesondere relevant für das Verarbeitende Gewerbe- Bedeutung des Themas wird weiter zunehmenDie Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit mögen in den vergangenen Monaten etwas aus dem öffentlichen Fokus gerückt sein. Die deutschen Banken beachten klimabedingte Risiken aus regulatorischen Gründen jedoch immer stärker bei ihrer Kreditvergabe an Unternehmen. Im deutschen Mittelstand bekommen das vor allem größere Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten zu spüren. So berichteten 37 Prozent der großen Mittelständler, die 2024 in Kreditverhandlungen waren, dass Nachhaltigkeit in den Gesprächen mit Banken und Sparkassen thematisiert wurde. Das waren drei Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Auch 24 Prozent der Unternehmen mit zehn bis 49 Beschäftigten berichteten darüber, im Jahr 2023 waren es 21 Prozent.Das sind Ergebnisse einer Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels 2025. An der repräsentativen Befragung nahmen zwischen Februar und Juni 2025 insgesamt gut 13.000 mittelständische Unternehmen sämtlicher Wirtschaftszweige teil.Besonders häufig befragten die Banken und Sparkassen demnach Unternehmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe zu Nachhaltigkeitsthemen. 24 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen dieser Branche, die Kreditverhandlungen führten, gaben das an, nach 20 Prozent im Vorjahr. Im Baugewerbe waren es 15 Prozent, drei Prozentpunkte mehr als 2023. Im Handel 13 Prozent, das waren sogar fünf Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.Insgesamt berichteten 15 Prozent der Mittelständler, die 2024 in Kreditgesprächen waren, dass Nachhaltigkeitsaspekte von Banken und Sparkassen thematisiert wurden - das waren in etwa so viele wie 2023. Grund für die Konstanz ist, dass der Großteil der 3,84 Millionen Mittelständler sehr kleine Unternehmen sind. Von den Unternehmen mit weniger als fünf Beschäftigten wurden nur zwölf Prozent in Kreditverhandlungen zu Nachhaltigkeitsthemen befragt, ein Jahr zuvor waren es 13 Prozent."Es ist davon auszugehen, dass Banken und Sparkassen aufgrund regulatorischer Anforderungen künftig bei Kreditverhandlungen noch stärker auf Nachhaltigkeitsaspekte schauen werden. Für mittelständische Unternehmen aller Größenklassen ist es daher unerlässlich, sich intensiv mit ihrem Nachhaltigkeitsprofil auseinanderzusetzen und Nachhaltigkeitsdaten strukturiert zu erfassen", sagt Dr. Juliane Gerstenberger, Mittelstandsexpertin bei KfW Research. "Insbesondere für kleine Unternehmen ist es nicht leicht, alle Nachhaltigkeitsanforderungen zu durchdringen und zu erfüllen. Hier braucht es mehr Klarheit und mehr Unterstützung sowie einheitliche und branchenübergreifende Standards, die die speziellen Belange kleiner Unternehmen angemessen berücksichtigen."Die komplette Studie "Nachhaltigkeit gewinnt bei Kreditverhandlungen großer KMU an Bedeutung" finden Sie unter Fokus Volkswirtschaft | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Fokus-Volkswirtschaft/)Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.pressemitteilung.na.na.journalisten.na)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,Tel. +49 69 7431 41336E-Mail: nina.luttmer@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/6195303