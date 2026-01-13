Elmshorn (ots) -Der Januar ist der Monat der guten Vorsätze: voller Motivation, frischer Energie und dem Wunsch nach Veränderung. Doch allzu oft werden aus ambitionierten Vorsätzen schnell Druck, Verzicht und strenge Regeln. Genau hier setzt More Nutrition an - und liefert mit seiner Januar-Kampagne "Sound of Taste" eine genussvolle Alternative. Mit proteinreichen, zuckerreduzierten Produkten beweist die Marke, dass ein gesunder Start ins neue Jahr nichts mit Verzicht zu tun haben muss, sondern vor allem eines sein kann: lecker.More Nutrition, einer der führenden Anbieter für innovative Produkte im Bereich Weight Management und Weight Loss in Deutschland, macht den Januar unter dem Kampagnenmotto "Sound of Taste" zum "Mmmhhh"-Moment. MORE lädt dazu ein, Zucker und leere Kalorien gegen mehr Geschmack, mehr Protein und smarte Entscheidungen zu tauschen.SMART SWAP: Mit mehr Protein und weniger Zucker. Mit mehr Genuss statt Verzicht.Der "SMART SWAP" steht für den einfachen Austausch klassischer, oft zuckerreicher Snacks und Getränke durch durch nährwertoptimierte Produkte von MORE - ohne Verzicht, mit vollem Geschmack. Statt komplizierter Diätregeln setzt More Nutrition auf realistische Entscheidungen, die sich mühelos in den Alltag integrieren lassen. Mit den Hero-Produkten "Satisbites", "Protein Iced Coffee", "Zerup", "Chunky Flavour", "More Protein Vanilla Ice Cream" und "More Protein: Sahne" bietet MORE alltagstaugliche, proteinreiche und zuckerreduzierte Alternativen, die gesunde Vorsätze einfach, realistisch und vor allem genussvoll machen."Viele Neujahrsvorsätze scheitern nicht am Willen, sondern am Alltag. Mit dem Smart Swap zeigen wir, dass gesündere Entscheidungen nicht kompliziert sein müssen - und vor allem richtig gut schmecken können", so Patrycja Nowakowska, General Managerin von More Nutrition.MORE World: Smarte Alternativen zum AusprobierenAm 09. Januar 2026 eröffnete MORE eine interaktive MORE World in den Düsseldorf Arcaden. In der Erlebniswelt rund um den SMART SWAP konnten die Besucher die Produkte probieren, sich persönlich beraten lassen und direkt erleben, wie einfach sich die smarten Alternativen in den Alltag integrieren lassen.MEET THE SWAP TEAM: MORE bringt seine Mission auf die StraßenAm darauffolgenden Tag, Samstag, den 10. Januar, machte More Nutrition seine Mission auch außerhalb der MORE World erlebbar. Mit dem SWAP TEAM stürmte MORE die Straßen Düsseldorfs und animierten zahlreiche Passanten dazu, ihre Neujahresvorsätze durchzuhalten, indem sie auf gesündere Alternativen setzen. Ziel dabei war es, die Leichtigkeit des SMART SWAPS genau dort zu zeigen, wo Entscheidungen im Alltag getroffen werden - mitten unter den Menschen. Weitere Stopps in Hamburg, Wien und Leidschendam sind bereits geplant, um ein breites Publikum zu erreichen und den Smart Swap über Deutschland hinaus erlebbar zu machen.Über More Nutrition:More Nutrition steht seit 2017 für eine neue Generation smarter Ernährung und ist der führende Anbieter für innovative Produkte im Bereich Weight Management und Weight Loss in Deutschland. Mit einer breiten Auswahl an zucker- und kalorienreduzierten, protein- und ballastststoffreichen Lebensmitteln sowie hochwertigen Supplements für Gesundheit, Wellness und Beauty unterstützt MORE euch dabei einen gesunden Körper zu erreichen, in dem Ihr euch wohlfühlt - nachhaltig und ohne Verzicht. Maximale Qualität, voller Geschmack und einfache Integration in den Alltag - More Nutrition macht Better-For-You-Ernährung unkompliziert und genussvoll. Erfahre mehr über More Nutrition unter morenutrition.dePressekontakt:Miriam FlotowE-Mail: presse@tqgg.deMobil: +491605997609Original-Content von: The Quality Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179171/6195302