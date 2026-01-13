Vancouver, BC - 13. Januar 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. ("Vanguard" oder das "Unternehmen") (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL51) freut sich, den Start seines Phase-1-Explorationsprogramms im Uranprojekt Nucleon ("Projekt Nucleon") im Athabasca-Becken in Saskatchewan bekannt zu geben, einer der weltweit ergiebigsten Regionen für die Uranförderung. Das Projekt umfasst vier äußerst vielversprechende Explorationsgebiete, die strategisch günstig innerhalb wichtiger Korridore für die Entdeckung und Erschließung von Uranvorkommen in dem Becken liegen.

Das Unternehmen hat Hardline Exploration Ltd. ("Hardline"), ein führendes kanadisches Beratungs- und Projektmanagementunternehmen im Bereich Geologie, mit der Leitung und Durchführung des ersten Explorationsprogramms in den sieben Mineralkonzessionen des Unternehmens, die in vier äußerst vielversprechende Explorationsgebiete mit einer Fläche von insgesamt 23.424,90 Hektar aufgeteilt wurden, beauftragt. Das Projekt Nucleon liegt im Herzen des Athabasca-Beckens, in dem die weltweit hochgradigsten Uranlagerstätten liegen; das Becken bildet das Rückgrat der kanadischen Lieferkette für saubere Kernenergie.

David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp., äußerte sich dazu wie folgt: "Das Projekt Nucleon verschafft Vanguard eine führende Position entlang eines der weltweit wichtigsten Korridore für Uranentdeckungen; es befindet sich in der Nähe der Lagerstätte Patterson Lake South von Fission Uranium und der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy, zwei der bedeutendsten Uranentdeckungen der letzten Generation. Mit einer Fläche von über 23.000 Hektar im Herzen des Athabasca-Beckens und ohne historische und moderne Exploration handelt es sich hierbei um eine echte Explorationschance. Durch den Start mit einem disziplinierten geochemischen Screening-Programm durch Hardline Exploration schaffen wir eine technisch fundierte Grundlage für die Definition hochwertiger Bohrziele und können gleichzeitig Risiken und Kapital effizient verwalten."

Äußerst vielversprechender Entdeckungskorridor im westlichen Athabasca

Der westliche Teil des Uranprojekts Nucleon befindet sich entlang desselben regionalen geologischen Korridors, in dem die Lagerstätte Patterson Lake South (PLS) von Fission Uranium und die Lagerstätte Arrow von NexGen Energy liegen - zwei der bedeutendsten hochgradigen Uranentdeckungen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten weltweit gemacht wurden.

Diese Lagerstätten haben die weltweiten Perspektiven für die Uranversorgung verändert und bestätigt, dass das westliche Athabasca-Becken einer der wichtigsten Korridore für Uranentdeckungen weltweit ist. Der Trend zieht weiterhin erhebliche Explorationsinvestitionen an, einschließlich der laufenden Arbeiten von CanAlaska Uranium Ltd., was die hohe Prospektivität dieses geologischen Gürtels unterstreicht.

Die westlichen Nucleon-Konzessionen von Vanguard liegen in derselben Region, in der mehrere bedeutende Uranentdeckungen lokalisiert sind, sodass das Unternehmen von denselben strukturellen und geologischen Gegebenheiten profitiert, die einige der größten Uranlagerstätten der modernen Geschichte hervorgebracht haben.

Strategische Lage und Explorationsmodell

Jedes der vier prioritären Prospektionsgebiete von Vanguard befindet sich in der Nähe oder entlang des Trends der großen Uranexplorations- und -produktionsunternehmen im Athabasca-Becken. Hardline Exploration wird bei der Interpretation der geochemischen Daten von Nucleon regionale geologische Modelle und öffentlich zugängliche Ergebnisse aus nahe gelegenen Entdeckungen einbeziehen, um sicherzustellen, dass die Zieldefinition an bekannten uranhaltigen Strukturkorridoren ausgerichtet ist.

Phase-1-Explorationsprogramm - Winter 2025

Phase 1 wird aus einer geochemischen Untersuchung von Seesedimenten bestehen, die darauf abzielt, uranhaltige Systeme im gesamten Projekt Nucleon schnell zu screenen und zu priorisieren. Die winterlichen Bedingungen ermöglichen den Zugang zu zugefrorenen Seen und damit die effiziente Entnahme von Sedimenten, die als natürliche geochemische Fallen für Uran und die damit verbundenen Indikatorelemente fungieren.

Das Phase-1-Programm wird zu geschätzten Kosten von 25.000 C$ durchgeführt und umfasst Folgendes:

Systematische Probenahme aus Seesedimenten in allen Konzessionsblöcken

Geochemische Multielement-Analyse mit Fokus auf Uran und entsprechende Indikatorelemente

Kartierung von Anomalien und Bewertung von Prospektionsgebieten

Auswahl hochpriorisierter Ziele für die weitere Exploration

Das Phase-1-Programm dient dazu, die vier prioritären Uranprospektionsgebiete des Unternehmens zu bewerten und zu priorisieren sowie die nachfolgenden bodengestützten Explorationsaktivitäten gezielt zu steuern.

Abbildung 1: Die vier prioritären Uranprospektionsgebiete von Nucleon im Athabasca-Becken

Übersicht über das Explorationsprogramm

Vanguard hat Hardline Exploration mit der Durchführung eines strukturierten Explorationsprogramms im gesamten Uranprojekt Nucleon beauftragt. Die erste Phase der Arbeiten konzentriert sich auf ein schnelles Screening des Konzessionsblocks des Unternehmens und die Identifizierung uranhaltiger Systeme mithilfe moderner geochemischer Verfahren.

Das erste Winterprogramm wird aus einer geochemischen Untersuchung von Seesedimenten bestehen, die darauf ausgelegt ist, Uran und Indikatorelement-Anomalien in den sieben Mineralkonzessionen des Unternehmens zu identifizieren. Seesedimente im Athabasca-Becken sind ein bewährtes Explorationsinstrument, da Uranmineralisierungen üblicherweise über das Grundwasser und durch glaziale Prozesse in nahe gelegene Seen gelangen.

Die Ergebnisse dieses Programms werden dazu verwendet, die vier prioritären Uranprospektionsgebiete des Unternehmens zu bewerten und zu priorisieren sowie die vielversprechendsten Ziele für weitere Feldarbeiten zu definieren, unter anderem geophysikalische Bodenuntersuchungen, radiometrische Untersuchungen und geochemische Probenahmen.

Die anschließenden Explorationsaktivitäten umfassen voraussichtlich radiometrische Untersuchungen, geochemische Probenahmen, geophysikalische Untersuchungen, die Definition von Bohrzielen, Genehmigungsverfahren und Konsultationen mit den First Nations; sobald die Ziele ausreichend verfeinert sind, werden schließlich die prioritären Ziele durch Bohrungen getestet.

Bislang wurde in den Nucleon-Mineralkonzessionen noch keine moderne Exploration durchgeführt, was Vanguard die seltene Gelegenheit bietet, zeitgemäße Explorationsverfahren auf einen äußerst vielversprechenden und noch wenig erkundeten Konzessionsblock anzuwenden.

Vanguard weist vorsorglich darauf hin, dass das Vorhandensein von Uranmineralisierungen, -lagerstätten oder -entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe des Uranprojekts Nucleon des Unternehmens, einschließlich solcher, die von Dritten betrieben werden, nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

Über das Uranprojekt Nucleon

Das Uranprojekt Nucleon umfasst sieben Mineralkonzessionen im Explorationsstadium mit einer Fläche von insgesamt 23.424,90 Hektar im nördlichen Saskatchewan, Kanada, gelegen im erstklassigen Athabasca-Becken, das weltweit als das führende Uranrevier anerkannt ist.

Das Projekt ist in vier äußerst vielversprechende Explorationsgebiete unterteilt, die jeweils innerhalb von oder angrenzend an wichtige Uranentdeckungs- und Uranerschließungskorridore liegen:

Westliche Konzessionen

Liegen entlang desselben regionalen Trends, in dem auch die Lagerstätte Patterson Lake South (PLS) von Fission Uranium und die Lagerstätte Arrow von NexGen Energy gelagert sind, zwei der bedeutendsten Uranentdeckungen der letzten zwei Jahrzehnte.

Nördliche Konzessionen

Grenzen an aktive Explorations- und Erschließungsprojekte der Unternehmen Atha Energy Corp. und Denison Mines, sodass Nucleon in einem hochaktiven Uranexplorationsgürtel liegt.

Östliche Konzessionen

Liegen in der Nähe wichtiger in Betrieb befindlicher Projekte sowie Entwicklungsprojekte von Cameco Corporation und Orano Canada, zwei der weltweit führenden Uranproduzenten.

Zentrale / nahe gelegene Konzessionen

Liegen in einem Revier, das historische Uranlagerstätten wie Cluff Lake und Shea Creek umfasst, was das langfristige Potenzial von Uranvorkommen in der Region unterstreicht.

Zusammen bieten diese vier Gebiete Vanguard eine großflächige Konzessionsposition in der Nähe einiger der weltweit erfolgreichsten Uranexplorations-, -erschließungs- und -produktionsunternehmen.

Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wurden in den Mineralkonzessionen von Nucleon noch keine nennenswerten modernen Explorationsarbeiten durchgeführt, was ein erhebliches Potenzial für Entdeckungen durch systematische, technologieorientierte Exploration bietet.

Über Hardline Exploration Corp.

Hardline Exploration Corp. ist ein Unternehmen für geologische Beratung und Projektmanagement mit Sitz in Smithers, British Columbia. Das Unternehmen ist auf die Mineralexploration vom frühen bis zum fortgeschrittenen Stadium spezialisiert und bietet umfassende Dienstleistungen an, unter anderem geologische Kartierung, Konzeption geochemischer und geophysikalischer Programme, Dateninterpretation und Projektmanagement. Hardline verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei der Durchführung kosteneffektiver, technisch solider Feldprogramme in ganz Westkanada.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem beratenden Geologen, der ein "qualifizierter Sachverständiger" gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist, geprüft und genehmigt.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Für das Board of Directors

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Webseite: https://vanguardminingcorp.com/

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu den erwarteten Explorationsplänen des Unternehmens in Bezug auf die Nucleon Mineralkonzessionen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Bei Verwendung in dieser Pressemeldung kennzeichnen Wörter wie "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anstreben", "planen", "prognostizieren", "könnte", "voraussichtlich" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände bzw. anderen Ereignissen, die sich auf diese Aussagen und Informationen auswirken, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen vorgeschrieben.

