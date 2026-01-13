Nordex erzielt ein weiteres Rekordquartal, wobei die Projektaufträge im vierten Quartal 2025 3,6 GW erreichen, was einem Anstieg von 9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und das Rekordniveau des letzten Jahres übertrifft. Dies trägt zur Stärkung der Marktposition bei und setzt die positive Entwicklung für das Geschäftsjahr 2025 fort. Alle Augen sind nun auf das vierte Quartal gerichtet, um zu beobachten, ob dieser Fortschritt mit einem signifikanten Anstieg der Rentabilität einhergeht. Wir erwarten einen Umsatz von etwa 2,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, sowie eine EBITDA-Marge von über 10 %, was einen klaren Sprung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Eine deutliche Margensteigerung im vierten Quartal würde nicht nur die operationale Wende validieren, sondern könnte auch positiven Schwung für das Geschäftsjahr 2026 erzeugen und möglicherweise die Tür zu einer Anpassung des 8 % EBITDA-Margen-Ziels von Nordex öffnen. Wir halten an unseren Schätzungen fest und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 36,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





© 2026 mwb research