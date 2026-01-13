DAX Prognose für Dienstag, 13.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.252 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatierte der DAX direkt das Tagestief. Es ging von hier aus bis zum Nachmittag sukzessive aufwärts. Der Index konnte im Zuge der Aufwärtsbewegung bis an und über die 25.400 Punkte laufen und ein neues Allzeithoch markieren. Es stellten sich im weiteren Handelsverlauf zwar Gewinnmitnahmen ein, die aber einen moderaten Charakter hatten. Der DAX konnte sich am späten Nachmittag im Dunstkreis der 25.400 Punkte-Marke festsetzen. Es konnte zu Wochenbeginn ein neuer Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.477 Punkten aus dem Tageshandel.

DAX Aktuell bleibt technisch bullisch Der DAX hat ein neues Allzeithoch erreicht und notiert weiterhin über der SMA20 im 1h- und 4h-Chart. Solange diese Unterstützung hält, überwiegt die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. DAX Prognose: Seitwärts bis aufwärts mit positiven Chancen Für den heutigen Handel wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet. Das bullische Szenario hat mit 55 % eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit als das bärische Szenario (45 %). Klare Marken für den Handel entscheidend Oberhalb von 25.472 Punkten liegen die nächsten Aufwärtsziele bis in den Bereich von 25.700+ Punkten. Ein Rückfall unter diese Marke könnte dagegen Abgaben in Richtung 25.235 Punkte und tiefer auslösen. DAX Aktuell: Rückblick auf den Vortag (12.01.2026) Der DAX ist gestern Morgen bei 25.252 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits mit Aufnahme des Handels wurde das Tagestief markiert. Im weiteren Verlauf setzte eine sukzessive Aufwärtsbewegung ein, die den Index bis in den Bereich von 25.400 Punkten führte. Im Zuge dieser Bewegung konnte der DAX ein neues Allzeithoch ausbilden. Im späteren Handelsverlauf kam es zwar zu moderaten Gewinnmitnahmen, diese hatten jedoch keinen dynamischen Charakter. Der Index stabilisierte sich am Nachmittag im Umfeld der 25.400-Punkte-Marke. Per Xetra-Handel konnte ein neuer Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich verlief der Handel in einer engen Seitwärtsrange. Der Tagesschluss lag bei 25.477 Punkten. Marktbreite - Gewinner - Verlierer Per Xetra-Schluss notierten 26 Aktien im Plus, 14 Titel schlossen schwächer. Top-Gewinner im DAX: Fresenius SE: +3,19 %

Fresenius Medical Care: +2,81 %

Beiersdorf: +2,69 % Schlusslichter im DAX: BMW: -1,76 %

Volkswagen VZ: -1,69 %

Porsche Automobil Holding: -1,14 % DAX Prognose: Technische Analyse Chartcheck im 1h-Chart - kurzfristige DAX Prognose Der DAX notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell 25.447 Punkte). Mit Beginn des Xetra-Handels konnte sich der Index dynamisch von dieser Linie lösen und weiter nach oben laufen. Die Bewegung führte bis nahe an unser übergeordnetes Kursziel bei 25.490/515 Punkten....

