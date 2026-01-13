Wien (www.anleihencheck.de) - Die Börsen in Europa starteten gestern zunächst schwächer in die neue Woche, drehten im Handelsverlauf aber ins Positive, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Unterstützung habe der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone geboten, der von -6,2 Punkte im Dezember auf -1,8 Punkte im Januar gestiegen sei und damit besser ausgefallen sei als von Ökonomen im Schnitt erwartet (-4,9). Sektorseitig habe dies - bezogen auf den marktbreiten STOXX Europe 600 - vor allem die Grundstofftitel angeschoben, welche im Aggregat +1% hinzugewonnen hätten, gefolgt vom Energiesektor mit +0,6%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de