© Foto: Carlos Barria - Reuters Pool via APDiplomatie oder Militärschlag? Das lässt US-Präsident Donald Trump bewusst und vielsagend offen, wenn es um den Iran geht.Für den Ölmarkt ist der Iran von großer Bedeutung. Das Land zählt zu den größten Ölproduzenten der Welt und kontrolliert weitgehend die Straße von Hormus, eine zentrale maritime Passage für den Rohöltransport. Doch es brodelt in dem erdölreichen Land. Neuesten Berichten zufolge seien bei den Demonstrationen im Iran mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen. Die Proteste werden werden besonders vom Weißen Haus aufmerksam verfolgt. Trump sagte am Sonntag, Teheran sei bereit, Verhandlungen über sein Atomprogramm aufzunehmen, und ein Treffen werde vorbereitet. Gleichzeitig …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE