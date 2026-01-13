Endlich wieder Sichtweite. Nach Jahren des Blindflugs an den Märkten kehrt die Klarheit zurück - zumindest wenn es nach dem Vermögensverwalter VanEck geht. Die zentrale These des am Dienstag veröffentlichten Ausblicks: Das erste Quartal 2026 wird ein klassisches "Risk-on"-Umfeld. Anleger dürften bei Risiko-Assets wieder mutiger zugreifen. Doch es gibt einen prominenten Ausreißer.Der Grund für den Optimismus liegt in Washington. VanEck attestiert eine "graduelle Verbesserung" der US-Haushaltslage. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär