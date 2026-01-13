So hieß zumindest zu Beginn des Unternehmens der Werbeslogan für ZALANDO. Nun können aber auch die Aktionäre ihrem Glück Luft machen: Denn von Analystenseite erfolgte die Einstufung der Aktie auf "Overweight" und dies sorgt für eine Beschleunigung der Erholung vom November-Tief und einem Plus von über 4 % heute. Offenbar ist der Modehändler trotz aller Risiken in puncto KI-Wandel besser aufgestellt als von vielen befürchtet und überzeugt mit Datentiefe, einem breiten Sortiment und einem starken Logistiknetzwerk, das schwer nachzubauen ist. Das macht Hoffnung auf mehr!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe