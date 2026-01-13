Essen (ots) -Die Gewinner stehen fest - und ihre Projekte sind wahre Lebensretter! Mit Unterstützung der DLRG zeichnet DEICHMANN im Rahmen des "Schwimmhelden-Preises 2025" fünf Initiativen aus, die Kindern nicht nur das Schwimmen beibringen, sondern ihnen Sicherheit, Selbstvertrauen und Freude im Wasser schenken.Die Resonanz bei der Aktion für mehr Chancengleichheit im Wasser war überwältigend: Über 270 Bewerbungen aus ganz Deutschland zeigen, wie groß die Bedeutung des Themas ist. Die Auswahl der fünf Sieger fiel der Jury alles andere als leicht - denn jedes einzelne Projekt verdient Anerkennung. Am Ende haben sich fünf besonders kreative und engagierte Initiativen durchgesetzt und erhalten jeweils 5.000 Euro Preisgeld.Die bundesweiten Gewinner mit ganz unterschiedlichen, aber immer kreativen Ansätzen sind der BSV Friesen 1895 aus Berlin, der Verein Aix-la-Sports aus Aachen, die DLRG Remagen, die Wassergewöhnung mit Willi Wassergeist aus Fürth und Flotte Flosse & Schwimm mit! aus Mülheim an der Ruhr.Doch eines ist klar: Alle Teilnehmenden sind Gewinner, denn ihr Einsatz rettet Leben und öffnet Kindern Türen zu unbeschwertem Wasserspaß. Ob angstfreie Wassergewöhnung, intensive Betreuung im Schulschwimmen oder Angebote für Familien mit wenig Geld - die Vielfalt der Bewerbungen beweist: Schwimmförderung ist unverzichtbar.Mehr als ein Preis - ein starkes Zeichen für Chancengleichheit"Ich gratuliere den fünf ausgezeichneten Projekten herzlich zu ihrem beeindruckenden Engagement", sagt Heinrich Deichmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates der DEICHMANN SE. "Sie zeigen, wie wichtig es ist, Kindern früh Sicherheit im Wasser zu vermitteln und Barrieren abzubauen. Ihr Einsatz macht einen echten Unterschied."Die fünf Schwimmhelden 2025 sind:BSV Friesen 1895 e.V. (Berlin)Hier werden Kinder vom ersten Wasserkontakt bis zum Leistungssport eng begleitet - mit über 30 ausgebildeten Übungsleitenden und sozial gestaffelten Beiträgen für echte Teilhabe.Aix-la-Sports e.V. (Aachen)Die Initiative setzt auf intensive Betreuung und unterstützt unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Ein Nachwuchsprogramm führt Jugendliche früh ans Rettungsschwimmen heran.DLRG Remagen e.V.Bei dem Projekt wird gezielt Kindern, die durch die Flut im Ahrtal traumatische Wassererfahrungen gemacht haben, geholfen - mit spielerischen Methoden und individueller Förderung.Wassergewöhnung mit Willi Wassergeist (Fürth)Frühprävention steht hier mit einem mehrstufigen Konzept im Vordergrund, das sprach- und kulturunabhängig funktioniert. Ab 2026 werden Erzieherinnen und Erzieher geschult, um Wassergewöhnung in Kitas zu verankern.Flotte Flosse & Schwimm mit! (Mülheim an der Ruhr)Die Initiative unterstützt Grundschulen gezielt im Schwimmunterricht und schafft sichere Lernräume - besonders für bildungsbenachteiligte und zugewanderte Kinder.Die Vielzahl großartiger Projekte hat der Jury die Entscheidung schwer gemacht - und zeigt, wie viele Menschen in Deutschland daran arbeiten, Kindern Sicherheit im Wasser zu geben.Fachlich begleitet wurde der Schwimmhelden-Preis von der DLRG, die die Relevanz der prämierten Projekte unterstreicht. Ute Vogt, Präsidentin der DLRG, betont: "Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie engagiert viele Menschen in Deutschland ehrenamtlich daran arbeiten, Kindern Sicherheit im Wasser zu vermitteln. Ihr Einsatz schützt Leben und schafft echte Chancen für Teilhabe."Mit dem "Schwimmhelden-Preis" setzt DEICHMANN ein klares Zeichen für mehr Sicherheit im Wasser. Seit über 50 Jahren engagiert sich das Essener Familienunternehmen über die DEICHMANN-Stiftung für soziale Projekte im In- und Ausland - immer mit dem Ziel, Menschen in herausfordernden Situationen zu unterstützen und Kindern in Not neue Möglichkeiten zu eröffnen.Der "Schwimmhelden-Preis" ist ein weiterer Baustein dieses wichtigen gesellschaftlichen Engagements, das unter dem Dach von "DEICHMANN bewegt" läuft. Bereits seit zwei Jahren motiviert das Essener Unternehmen hierbei zum Beispiel im Rahmen der bundesweiten Aktion "Deutschlands fitteste Grundschule" Kinder zu mehr Bewegung und Gesundheit.Weitere Informationen unter:http://www.deichmann-bewegt.dehttp://www.deichmann-stiftung.orgPressekontakt:AgenturkontaktMarie HukkerBenjamin KolthoffPUNKT Gesellschaft für Public Relations mbHVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: 0 40 / 85 37 60 13E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.dewww.punkt-pr.dewww.punkt-digital.dewww.punkt-employerbranding.dewww.punkt-csr.deUnternehmenskontaktDEICHMANN SEUnternehmenskommunikationChristian Hinkel Sonja SchröderTel.: +49 (0) 201 / 8676 - 960 Tel.: +49 (0) 201 / 8676 - 962christian_hinkel@deichmann.com Sonja_Schroeder@deichmann.comOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56381/6195342