Verbio wird am 12. Februar 2026 die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekanntgeben. Nach einem positiven ersten Quartal wird ein weiteres Umsatzwachstum erwartet, das durch eine höhere Produktion aus dem US-Ramp-up angetrieben wird. Das EBITDA wird voraussichtlich im Vergleich zum ersten Quartal leicht ansteigen, bleibt jedoch unter dem Niveau des Vorjahres. Die Marktstabilisierung schreitet voran, unterstützt von höheren Preisen für Treibhausgasquoten, die das EU-Biomethan stützen und Biodiesel stabil halten, während Bioethanol einen leichten saisonalen Rückgang zeigt. In den USA bleiben die Marktpreise stabil, und die Produktion wird weiterhin ausgeweitet. Ausblickend erwarten wir, dass die Biokraftstoffpreise im Jahr 2026 steigen werden, unterstützt durch die RED III in der EU. Wir sind nun der Auffassung, dass der Markt seinen Tiefpunkt hinter sich gelassen hat, und erwarten eine beschleunigte Erholung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026, die im Geschäftsjahr 2028 vollen Schwung gewinnen dürfte. Dies veranlasst uns, die Prognosen ab dem Geschäftsjahr 2027 nach oben zu korrigieren. Wir erhöhen unser Kursziel auf 28,00 EUR (von 18,00 EUR) und stufen unsere Empfehlung auf Kaufen (von Halten) hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/verbio-se





© 2026 mwb research