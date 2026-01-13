Gold und Silber sind derzeit nicht zu stoppen. Die Preise steigen immer weiter. Die CME Group gab heute bekannt, aufgrund der hohen Volatilität die Margin-Anforderungen ändern zu wollen. Statt mit einer festen Summe soll die Margin künftig als prozentualer Anteil berechnet werden. Mit anderen Worten: Je höher der Preis, je höher die Margin. "Das hat natürlich einen faden Beigeschmack", sagt Markus Bußler. Es sehe danach aus, als wolle die CME Group den Preisanstieg von Gold und Silber ausbremsen. Das System mit Papiergold beziehungsweise Papiersilber habe einen großen Makel: Beharren die Anleger am Ende der Vertragslaufzeit auf Lieferung, dann könnte die CME Group in Probleme kommen, da nicht genügend physische Ware vorhanden ist, um alle Verträge zu erfüllen. Im Rahmen der Einzelaktien geht es dieses Mal unter anderem um die ersten Produktionszahlen: Sowohl Endeavour Silver als auch K92 Mining lieferten ordentliche Zahlen für das zu Ende gegangene Jahr 2025. Beide Unternehmen meldeten Rekordproduktionen. Angesichts der hohen Edelmetallpreise dürfte das zu starken Gewinnen bei den Produzenten führen. Auch Torex Gold glänzte mit einem starken zweiten Halbjahr, nachdem Media Luna hochgefahren worden ist. Einzig der australische Goldproduzent Northern Star konnte nicht glänzen. 380.000 Unzen waren weniger als erwartet. Da lag unter anderen an Wartungsarbeiten an verschiedenen Projekten. Die Porduktionsprognose liegt nun bei 1,7 bis 1,85 Millionen Unzen Gold zu AISC von 2.300 bis 2.700 Australische Dollar je Unze. "Die Probleme sollten sich auf das vergangene Quartal beschränken", sagt Markus Bußler. Deshalb sollten Anleger nicht zu sehr beunruhigt sein. Die Aktie hat sich mittlerweile auch wieder stabilisiert. Weitere Themen in der Sendung sind unter anderem Kupfer und Lithium. Zudem stehen kleinere Werte wie Sierra Madre Gold & Silver oder Integra Resources im Fokus. Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldtelegramm.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Alle Infos gibt es hier: https://www.boersenmedien.de/shop/goldfolio.html?btm_campaign=Goldfolio_landing_allgm&btm_source=TV&btm_medium=Sendung&btm_content=AktionaerTV&btm_term=LP Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube