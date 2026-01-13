Interview mit Axel Anderstedt-Holm, Head of European Debt Listings, Nasdaq Stockholm

Vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen rückt die Finanzierung von Verteidigungsprojekten immer stärker in den Fokus der Kapitalmärkte. Die Nasdaq Stockholm hat nun mit den neu eingeführten "Nasdaq Defense, Resilience and Infrastructure"-Kriterien (NDRI) einen speziellen Transparenzstandard für derartige Anleihe-Emissionen geschaffen. Im Gespräch erläutert Axel Anderstedt-Holm, Head of European Debt Listings bei Nasdaq Stockholm, die Ziele des neuen Regelwerks, den ersten Emittenten sowie die Bedeutung des nordischen Anleihemarktes für europäische Unternehmen.

Anleihen Finder: Herr Anderstedt-Holm, Sie haben an der Nasdaq Stockholm vor nicht allzu langer Zeit die Nasdaq Defense, Resilience and Infrastructure Kriterien (NDRI) eingeführt. Könnten Sie uns dieses neue Regelwerk für unsere Leser näher erklären?

Axel Anderstedt-Holm: Der NDRI ist ein freiwilliger Transparenzstandard für Anleihe-Emittenten an der Nasdaq. Er richtet sich primär an Unternehmen aus dem Verteidigungs-Sektor, kann aber auch von Regierungen, Behörden oder Finanzinstitutionen genutzt werden, deren Investitionen einen positiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...