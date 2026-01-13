© Foto: Swen Pförtner - dpaSymrise überrascht den Kapitalmarkt mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm von bis zu 400 Millionen Euro, das von Februar 2026 bis Oktober 2026 laufen soll. Darüber hinaus baut der Konzern sein Portfolio radikal um.Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise sorgt mit mehreren Ankündigungen für Bewegung an den Märkten. Im Fokus stehen milliardenschwere Wertberichtigungen - und ein großzügiges Aktienrückkaufprogramm, das Anleger besänftigen soll. Die Aktie legt am Dienstag um mehr als 4 Prozent zu und gehört damit zu den stärksten Werten im DAX. Wie Symrise mitteilte, befindet sich der Konzern in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf des Terpen-Geschäfts. Das Geschäftsfeld gilt seit …Den vollständigen Artikel lesen
