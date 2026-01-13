Das Thema Rüstung dominiert zu Jahresbeginn das Handelsgeschehen an den Börsen. So steht unter anderem die Rheinmetall-Aktie unmittelbar davor, die eminent wichtige Marke von 2.000 Euro zu überwinden. Doch auch die Renk-Aktie erwischte einen Start nach Maß.Dass die Rüstungsaktien aktuell wieder Momentum entwickeln, hat mehrere Gründe. Die Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg gerieten wieder ins Stocken. Zudem hat US-Präsident Trump für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de