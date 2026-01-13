Verschnaufpause auf Rekordniveau

Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Märkte steht heute die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Dezember. Die Inflationsdaten gelten als wichtiger Gradmesser für den künftigen geldpolitischen Kurs und genießen besondere Aufmerksamkeit, da die vorherige Erhebung durch Sondereffekte verzerrt war. Ebenfalls im Blickpunkt steht der Auftakt der US-Berichtssaison mit den Zahlen von JP Morgan. Von diesen Ergebnissen erhoffen sich Investoren erste Hinweise auf die Verfassung des gesamten Bankensektors und damit auf die Ertragslage der Unternehmen insgesamt.
Meistgehandelte Aktien
Auch Ørsted rückt in den Fokus. Die Aktie tendiert höher, nachdem das Unternehmen grünes Licht für die Fortsetzung eines großen Offshore-Windprojekts in den USA erhalten hat. Eine gerichtliche Entscheidung setzt einen vorläufigen Baustopp außer Kraft und verschafft dem Projekt wieder operative Perspektive - ein wichtiger Etappensieg für den dänischen Energiekonzern.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UG98F5
|10,47
|24369,661459 Punkte
|24,4
|Open End
|Xpeng Inc.
|Bull
|UG55AG
|3,76
|17,013052 USD
|4,95
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2TFU
|12,78
|71,054909 USD
|5,85
|Open End
|Duolingo Inc.
|Bull
|HD7DHG
|1,66
|141,530158 USD
|8,67
|Open End
|DAX
|Bear
|UG3VPN
|1,06
|25510,586442 Punkte
|193,89
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.01.2026; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Intel Corp.
|Call
|UG1R4B
|16,17
|30,00 USD
|1,94
|16.12.2026
|DAX
|Put
|UN2K9G
|1,49
|25000,00 Punkte
|49,19
|30.01.2026
|Nordex SE
|Call
|UG3RGL
|5,24
|30,00 EUR
|3,95
|17.06.2026
|Baidu Inc.
|Call
|UN06AZ
|2,11
|150,00 USD
|3,84
|16.09.2026
|Aurubis AG
|Call
|UG7KRY
|3,03
|110,00 EUR
|3,85
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.01.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG6WQ6
|7,87
|22868,09185 Punkte
|10
|Open End
|ASML Holding N.V.
|Long
|UG8GG5
|72,22
|724,423664 EUR
|3
|Open End
|Micron Technology Inc.
|Long
|UN31AG
|13,06
|276,762028 USD
|5
|Open End
|JD.com Inc.
|Long
|HD2TA0
|3,95
|20,492117 USD
|3
|Open End
|TeamViewer SE
|Long
|UN0YJB
|8,79
|3,143353 EUR
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.01.2026; 10:10 Uhr;
