Herr Junius, im Vorjahr konnten teils sehr hohe Aktienerträge erzielt werden. Setzt sich diese Entwicklung 2026 fort? - Karsten Junius: Die Bewertungen von US-Aktien waren jüngst auf einem 20-Jahres-Hoch. Alles ist teuer. Im laufenden Jahr werden die Risikoprämien geringer. Dementsprechend auch die Aktienerträge. Ich rechne mit Renditen zwischen sechs bis acht Prozent. Aber warten Sie nicht auf den Rückschlag. Ein solides Gewinnwachstum wird die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer