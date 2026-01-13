Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2026 hat 256 EZB-Target-Tage, so die Analysten der Helaba.Abzüglich ca. 25 Tage Sommerloch, 17 Tage Emissionsflaute vor dem Jahreswechsel im Dezember 2026, drei bis vier Brückentage, fünf Tage ECBC-Konferenz sowie der Tatsache, dass an den übrigen ca. 40 Freitagen ungern emittiert werde, würden sich 165 effektive Emissionstage ergeben. Unter der zusätzlichen Annahme, dass die Emissionsfenster aufgrund weltpolitischer Externalitäten für zwei bis drei Wochen im Jahr geschlossen seien, schrumpfe die Zahl weiter auf 150 Tage. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
