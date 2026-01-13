Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aufgrund von Marktgerüchten bestätigt die ams-OSRAM AG (ISIN AT0000A3EPA4/ WKN A40QVT), dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten der ams-OSRAM AG unter langfristiger Sicherung des Standorts in Premstätten, Österreich, befindet, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de