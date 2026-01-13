In Deutschland sind 2025 gut 545.000 neue Elektroautos auf die Straßen gekommen. Rekord! So weit, so bekannt. Die Marktforscher von Dataforce liefern nun tiefere Einsichten in die Markt-Nachfrage und betonen: Der Flottenmarkt ist weiter Haupttreiber der Entwicklung. Aber auch im Privatmarkt sind Elektroautos so beliebt wie seit Wegfall der Prämie nicht mehr. Gleichzeitig steigen die Eigenzulassungen der Hersteller. 2025 ist der Elektroauto-Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
