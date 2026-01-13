Ein südkoreanisches Forschungsteam hat mit einer sogenannten anodenfreien Lithium-Metall-Batterie eine volumetrische Energiedichte von 1.270 Wh/l erreicht. Diese Energiedichte ist fast doppelt so hoch wie die etwa 650 Wh/l, die von den heute in E-Fahrzeugen verwendeten Lithium-Ionen-Batterien geliefert werden. Die Forschungsergebnisse des Teams aus Experten von POSTECH, KAIST und der Gyeongsang National University wurden schon im Dezember 2025 in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net