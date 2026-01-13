Top 5 chinesische Autobauer | Alphabet 4 Billionen Dollar Wert, Eli Lilly & Nordex
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|286,45
|286,50
|12:25
|286,45
|286,50
|12:25
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:14
|Deal bestätigt: Update: Apple-KI fusst künftig auf Googles Gemini
|12:09
|Google bessert nach: Wer ein Pixel-Handy hat, muss jetzt aktiv werden
|11:54
|Five9 Rolls Out Enterprise AI Customer Experience Solution With Google Cloud
|11:54
|Top 5 chinesische Autobauer | Alphabet 4 Billionen Dollar Wert, Eli Lilly & Nordex
|Top 5 chinesische Autobauer | Alphabet 4 Billionen Dollar Wert, Eli Lilly & Norde
► Artikel lesen
|11:47
|Google Play-Dienste: Januar-Update bringt Wallet-Neuerungen und mehr
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Top 5 chinesische Autobauer | Alphabet 4 Billionen Dollar Wert, Eli Lilly & Nordex
|Top 5 chinesische Autobauer | Alphabet 4 Billionen Dollar Wert, Eli Lilly & Norde
► Artikel lesen
|07:22
|Revvity arbeitet mit Lilly zusammen, um den Zugang zu KI-Modellen für die Medikamentenentwicklung zu erweitern
|03:26
|Nvidia to invest US$1 billion in AI drug laboratory with Eli Lilly
|02:38
|Nvidia, Lilly to invest up to $1B in new AI medical research lab
|Mo
|Tech Voices: Nvidia-Lilly AI lab, Apple-Google, Meta's new president
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Top 5 chinesische Autobauer | Alphabet 4 Billionen Dollar Wert, Eli Lilly & Nordex
|Top 5 chinesische Autobauer | Alphabet 4 Billionen Dollar Wert, Eli Lilly & Norde
► Artikel lesen
|11:48
|AKTIEN IM FOKUS: Jefferies-Empfehlung treibt Atoss und PVA an - SMA sacken ab
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Neueinschätzungen im neuen Börsenjahr der US-Bank Jefferies haben am Dienstag für teils heftige Kursbewegungen deutscher Nebenwerte gesorgt. Nach hohen Kursverlusten der Aktien...
► Artikel lesen
|11:45
|Nordex erzielt 2025 Rekordauftragseingang
|Die Nordex Group hat im vierten Quartal 2025 im Projektgeschäft (ohne Service) Aufträge über 3.552 MW erhalten. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies einem Anstieg von 9,2 Prozent. Der Auftragseingang...
► Artikel lesen
|11:25
|Nordex-Bücher sind prall gefüllt - Aktie fällt dennoch
|10:51
|ROUNDUP: Nordex mit Rekordauftragseingang - Preisumfeld stabil
| HAMBURG (dpa-AFX) - Der Ausbau der Windenergie beschert dem Turbinenbauer Nordex dicke Auftragsbücher. Im vierten Quartal lagen die Bestellungen bei knapp 3,6 Gigawatt (GW) und damit gut neun Prozent...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|286,40
|+0,63 %
|ELI LILLY AND COMPANY
|934,80
|+0,91 %
|NORDEX SE
|32,080
|-0,37 %