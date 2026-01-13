DJ PTA-AFR: ORBIS SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
ORBIS SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Saarbrücken (pta000/13.01.2026/11:26 UTC+1) - ORBIS SE gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.orbis-group.com/fileadmin/dateien/de/downloads/ir/geschaeftsberichte/ Geschaeftsbericht_2025.pdf Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.orbis-group.com/fileadmin/dateien/de/downloads/ir/jahresfinanzberichte/ Jahresfinanzbericht_2025.pdf Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.orbis-group.com/fileadmin/dateien/de/downloads/ir/quartalsberichte/ Halbjahresfinanzbericht_2026.pdf Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
Aussender: ORBIS SE Nell-Breuning-Allee 3-5 66115 Saarbrücken Deutschland Ansprechpartner: Sabine Stürmer Tel.: +49 681 9924-605 E-Mail: info@orbis.de Website: www.orbis.de ISIN(s): DE0005228779 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
