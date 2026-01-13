Anzeige
Gold auf Rekordhoch: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht ganz am Anfang
13.01.2026 11:57 Uhr
PTA-AFR: ORBIS SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: ORBIS SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

ORBIS SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Saarbrücken (pta000/13.01.2026/11:26 UTC+1) - ORBIS SE gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.orbis-group.com/fileadmin/dateien/de/downloads/ir/geschaeftsberichte/ Geschaeftsbericht_2025.pdf Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.orbis-group.com/fileadmin/dateien/de/downloads/ir/jahresfinanzberichte/ Jahresfinanzbericht_2025.pdf Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.orbis-group.com/fileadmin/dateien/de/downloads/ir/quartalsberichte/ Halbjahresfinanzbericht_2026.pdf Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      ORBIS SE 
           Nell-Breuning-Allee 3-5 
           66115 Saarbrücken 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sabine Stürmer 
Tel.:         +49 681 9924-605 
E-Mail:        info@orbis.de 
Website:       www.orbis.de 
ISIN(s):       DE0005228779 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768299960162 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 05:26 ET (10:26 GMT)

© 2026 Dow Jones News
