Straßburg (ots) -Schwerpunkt: Gegen das VergessenARTE erinnert an die Befreiung des KZ AuschwitzOnline auf arte.tv und am 26. und am 27. Januar im TVARTE gedenkt der Holocaust-Opfer mit einem besonderen Programmschwerpunkt: Neben dem oscarprämierten Drama Son of Saul (https://presse.arte.tv/programme/081520-000-A/) arbeiten gleich mehrere Dokumentationen den NS-Terror auf.Weltkarriere einer Lüge (https://presse.arte.tv/programme/115552-000-A/) widmet sich dem Ursprung antisemitischer Verschwörungstheorien. Der Doku-Zweiteiler Die Überlebenden (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027556/) zeichnet nach, wie schwer sich der Neuanfang für die befreiten KZ-Häftlinge gestaltete. Um das Geschäft mit Nazi-Raubkunst geht es in Der Plünderer (https://presse.arte.tv/programme/110278-000-A/), konkret um das Netzwerk des Göring-Vertrauten Bruno Lohse. Er machte noch lange nach 1945 mit dem Verkauf gestohlener Kunst ein Vermögen.>> Zum Schwerpunkt (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027442/)Montag, 26. Januar21.55 | Ab 26. Januar auf arte.tvSon of SaulSpielfilm von László Nemes und Clara RoyerZDF/ARTE, Laokoon FilmgroupPolen, 2015, 101 Min.Saul Ausländer gehört zum Sonderkommando, einer Spezialeinheit der jüdischen Häftlinge, die gezwungen wurden, in der Maschinerie der Nazi-Konzentrationslager zu helfen. Während der Arbeit entdeckt er die Leiche eines Jungen ...Mit dem Golden Globe und dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film 2015 ausgezeichnetes Debüt des ungarischen Regisseurs László Nemes.>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/081520-000-A/)23.35 | Bereits onlineWeltkarriere einer Lüge - Die Protokolle der Weisen von ZionDokumention von Felix MoellerRBB/ARTE, Blueprint FilmDeutschland, 2025, 53 Min.ErstausstrahlungSie gelten als Ursprung moderner Verschwörungserzählungen: die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Obwohl bereits vor über 100 Jahren als Fälschung entlarvt, befeuern die darin verbreiteten Narrative noch heute Hass, Hetze und Gewalt. Die Dokumentation zeigt, wie eine obskure Schrift aus dem zaristischen Russland zum wesentlichen Bestandteil des modernen Antisemitismus wurde.>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/115552-000-A/)Dienstag, 27. Januar20.15 | Ab 27. Januar auf arte.tvDie Überlebenden - Neuanfang nach dem Holocaust2-teilige Dokumention von Antoine Dauer und Michéle Dominici ARTE France, Artline FilmsFrankreich, 2025, 2x47 Min.ErstausstrahlungDie Befreiung der Konzentrationslager bedeutete für viele Überlebende keinen Neuanfang, sondern neue Ungewissheit. In "Displaced-Persons"-Camps harrten sie monate- oder sogar jahrelang aus. Ihre Berichte zeigen: Zwischen Trauma und Perspektivlosigkeit entstand eine improvisierte Welt, in der langsam neuer Lebensmut erwachte.>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027556/)21.50 | Ab 27. Januar auf arte.tvDer Plünderer - Das Geschäft mit der Nazi-RaubkunstDokumentarfilm von Hugo McGregorBR/ARTE, Living Memory Productions, The WNET GroupDeutschland, Frankreich, USA, 2023, 106 Min.ErstausstrahlungDer Dokumentarfilm enthüllt, wie Nazi-Kunsthändler, allen voran Bruno Lohse nach 1945 jahrzehntelang mit geraubter Kunst Millionen machten, während Entrechtete vergeblich um ihr Erbe kämpften. Der Film verfolgt die Spuren vom besetzten Paris über das München der Nachkriegszeit bis in die Schweiz und zeigt, wie der globale Kunsthandel bis heute von Raubkunst profitiert.>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/110278-000-A/)23.40 | Ab 27. Januar auf arte.tvDas Geheimnis der Urnen von PragDokumention von Oier Plaza GartziaARTE, Babel Doc, FMK Filmak, CinepointSpanien, Frankreich, Tschechische Republik, 2024, 53 Min.ErstausstrahlungPrag im Zweiten Weltkrieg: Inmitten der deutschen Besatzung wagten ein Vater und sein Sohn einen lebensgefährlichen Akt des Widerstands: Heimlich retteten sie im Krematorium Strasnice die Asche von mehr als 2.000 Opfern des Nationalsozialismus. Die Dokumentation enthüllt ein bis dato völlig unbekanntes Kapitel des Zweiten Weltkriegs.>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/120703-000-A/)Weitere Programme auf arte.tvBereits online auf arte.tvRe: Ein Dorf ringt mit seiner NS-VergangenheitReportage von Katharina ZabrzynskiRBB/ARTEDeutschland, 2024, 30Min.Wilhelm Drewes möchte für einen polnischen Zwangsarbeiter, der 1942 in der Nähe seines Dorfes erhängt wurde, eine Gedenktafel aufstellen. Doch Frankenfelde ist politisch tief gespalten. Die brandenburgische AfD ist hier stärkste Partei. Gelingt es Drewes die Gräben zu überwinden und das Dorf für sein Vorhaben zu gewinnen?>> Zur Vorabansicht (https://www.arte.tv/de/videos/115495-004-A/re-ein-dorf-ringt-mit-seiner-ns-vergangenheit/)Ab 15. Januar online auf arte.tvSabotage - Weiblicher Widerstand in AuschwitzDokumentation von Noa AharoniARTE France, Doc. FilmsIsraël, 2022, 52 Min.ErstausstrahlungIm Januar 1945 wurden vier jüdische Frauen im KZ Auschwitz-Birkenau erhängt. Sie waren Mitglieder einer Widerstandsgruppe, die am Aufstand des jüdischen Sonderkommandos im Oktober 1944 beteiligt waren. 