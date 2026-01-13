Eine kuriose App stürmt derzeit die App-Charts auf iPhones. "Are You Dead?" fragt seine User:innen täglich, ob sie noch am Leben sind. Welchen potenziell wichtigen Zweck die iOS-App damit erfüllen will und welche Alternativen es gibt. Eine App, die von drei jungen chinesischen Entwickler:innen ins Leben gerufen wurde, dominiert seit geraumer Zeit die iPhone-Charts in China. Die Anwendung, die zunächst kostenlos zur Verfügung stand und jetzt für umgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n