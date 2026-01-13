Gold und Silber sind derzeit nicht zu stoppen. Die Preise steigen immer weiter. Die CME Group gab heute bekannt, aufgrund der hohen Volatilität die Margin-Anforderungen ändern zu wollen. Statt mit einer festen Summe soll die Margin künftig als prozentualer Anteil berechnet werden. Mit anderen Worten: Je höher der Preis, je höher die Margin."Das hat natürlich einen faden Beigeschmack", sagt Markus Bußler. Es sehe danach aus, als wolle die CME Group den Preisanstieg von Gold und Silber ausbremsen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
